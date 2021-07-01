شاهد: حوت “قاتل” يطارد قاربا أمام سواحل أمريكا الغربية (فيديو)

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطعي فيديو لحوت من نوع (أوركا)، أو ما يعرف بالحوت القاتل، وهو يتتبع قاربا أمام سواحل ولاية واشنطن غرب الولايات المتحدة.

ويُظهر أحد المقطعين الحوت القاتل وهو يقترب من القارب ثم يلتصق به، فيما يظهر المقطع الثاني الحوت وهو يهز القارب.

ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن العائلة التي كانت موجودة في القارب أن الحوت استمر ملتصقا بقاربهم لنحو 20 دقيقة.

وحافظ أفراد العائلة على هدوئهم خلال المواجهة، وفي البداية سُمع صوت نسائي يرحب بالحوت.

وتساءل أحد أفراد العائلة عن السبب في التصاق الحوت القاتل بقاربهم ودفعه.

وقالت إحدى منظمات الدفاع عن حقوق الحيتان التي نشرت الفيديو إن الدافع وراء اقتراب الحوت القاتل من القوارب قد يكون الفضول أو متابعة فريسة تختبئ تحت القارب أو مجرد اللعب.