شاهد: حوت “قاتل” يطارد قاربا أمام سواحل أمريكا الغربية (فيديو)

نجا غواص يعمل بصيد جراد البحر بأعجوبة من دون أن يصاب بأذى تقريبًا بعد أن كاد حوت أحدب أن يبتلعه صباح يوم الجمعة الماضي في منطقة كيب كود بولاية ماساشوستس الأمريكية.
تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطعي فيديو لحوت من نوع (أوركا)، أو ما يعرف بالحوت القاتل، وهو يتتبع قاربا أمام سواحل ولاية واشنطن غرب الولايات المتحدة.
ويُظهر أحد المقطعين الحوت القاتل وهو يقترب من القارب ثم يلتصق به، فيما يظهر المقطع الثاني الحوت وهو يهز القارب.
مواجهة مرعبة.. حوت الأوركا أو”الحوت القاتل“ يتتبع قاربا قبالة
سواحل #واشنطن . #أمريكا pic.twitter.com/LyOdDedSuz
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) July 1, 2021
ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن العائلة التي كانت موجودة في القارب أن الحوت استمر ملتصقا بقاربهم لنحو 20 دقيقة.
وحافظ أفراد العائلة على هدوئهم خلال المواجهة، وفي البداية سُمع صوت نسائي يرحب بالحوت.
وتساءل أحد أفراد العائلة عن السبب في التصاق الحوت القاتل بقاربهم ودفعه.
وقالت إحدى منظمات الدفاع عن حقوق الحيتان التي نشرت الفيديو إن الدافع وراء اقتراب الحوت القاتل من القوارب قد يكون الفضول أو متابعة فريسة تختبئ تحت القارب أو مجرد اللعب.