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في اليابان.. غزال يحيي فتاة تقدم له الطعام (فيديو)

(تويتر)
(تويتر)
30/6/2021

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لغزال وهو يحيي فتاة بعد أن قدمت له الطعام.

ويظهر المقطع الفتاة وهي تقدم الطعام للغزال، الذي كان جالسا على الأرض، قبل أن تنحني أمامه.

وقام الغزال برد التحية وحني رأسه للفتاة حتى كاد أن يلمس الأرض.

وحصل المقطع الذي نشره حساب اليابان بالعربي على موقع تويتر، على أكثر من 360 ألف مشاهدة.

وتباينت ردود المعلقين ما بين الثناء على الحيوان وتصرفه وما بين النظر إلى الأمر من زاوية الفكاهة.

وكتب الحساب معلقا على الفيديو “الغزلان في اليابان تعلمت أن تحيي الأشخاص الذين يقدمون لها الطعام بكل أدب ولطف مثلما يفعل اليابانيون في حياتهم اليومية”.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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