عراك ولكمات بين النواب خلال جلسة في البرلمان البوليفي (فيديو)

شهد البرلمان البوليفي عراكا وتبادلا للكمات والركلات بين عدد من النواب أثناء مناقشة تقرير قدمه وزير الداخلية عن القبض على رئيسة سابقة.

وكان وزير الداخلية إدواردو ديل كاستيلو يعرض تقريرا عن اعتقال الرئيسة اليمينية السابقة جانين أنييز، وأشار إلى الوضع السياسي الناجم عن استقالة الرئيس السابق إيفو موراليس عام 2019، مجددا الاتهامات التي أطلقها حزب الحركة نحو الاشتراكية الحاكم وحلفاؤه بمحاولة المعارضة التخطيط لانقلاب بعد تعيين أنييز رئيسا مؤقتا.

𝗘𝗦𝗖𝗔́𝗡𝗗𝗔𝗟𝗢 🚫 📌 Batalla campal en el Congreso de Bolivia durante la interpelación al ministro Eduardo del Castillo. 🧐 📌 El senador de la oposición Henry Montero y el diputado Antonio Colque son los protagonistas del hecho. 🙁#ElInde 📹Gentileza pic.twitter.com/b6MzSBO0PX — El Independiente (@elindepepy) June 9, 2021

ونددت المعارضة باعتقال أنييز في مارس/آذار الماضي قائلة إنه انتهاك للقانون. ونفت مرة أخرى الاتهامات بالتخطيط لانقلاب. وأكدت أن البوليفيين قد خرجوا في 2019 احتجاجا على موراليس المتهم بتزوير الانتخابات.

وقال وزير الداخلية “متواطئون، متواطئون!” مخاطبا النواب عن حزب (كريموس) اليميني المعارض بزعامة لويس فرناندو كاماتشو حاكم منطقة سانتا كروز والذي لعب دورا كبيرا في سقوط موراليس.

وطالب هنري مونتيرو النائب عن حزب (كريموس) بالاحترام قبل أن يهاجمه النائب أنطونيو غابرييل كولك النائب عن الحزب الحاكم كولك وبعض زملائه.

A golpes en el parlamento de #Bolivia | El senador de #Creemos Henry Montero y el diputado del #MAS Antonio Colque se enfrentaron hasta tal punto, que no había manera de separarlos Lo vimos en @AtlanticoRTVC pic.twitter.com/aQVuxnrcqB — RTVC (@RTVCes) June 9, 2021

ثم تعارك الرجلان وسقط كولك أرضا تحت ضربات خصمه.

كما تشابكت نائبتان عن نفس الحزبين في مكان آخر ليتم تعليق الجلسة البرلمانية إلى حين عودة الهدوء.