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السيطرة على “عناصر دخيلة” عطلت مواقع إلكترونية عالمية

تعطلت مئات المواقع الإلكترونية بينها شبكات إخبارية ومواقع حكومية (غيتي)
تعطلت مئات المواقع الإلكترونية بينها شبكات إخبارية ومواقع حكومية (غيتي)
8/6/2021-|آخر تحديث: 8/6/202107:21 PM (مكة المكرمة)

أعلنت شركة (فاستلي) المزودة لخدمات الحوسبة السحابية، الثلاثاء، أنها عثرت على “عناصر دخيلة” وقامت بتعطيلها، كانت السبب في تعطل مواقع إلكترونية عالمية.

وفي وقت سابق الثلاثاء، تعطلت مئات المواقع الإلكترونية بينها شبكات إخبارية ومواقع حكومية، بسبب توقف خدمات حوسبة سحابية تحصل عليها هذه المواقع من الشركة العالمية فاستلي.

وذكرت الشركة التي تقدم خدمات الحوسبة السحابية لمئات المواقع الإلكترونية حول العالم، في تغريدة على تويتر “لقد حددنا عناصر دخيلة تسببت في حدوث اضطرابات على مستوى العالم وقمنا بتعطيل هذه العناصر”.

وقالت “شبكتنا العالمية من المواقع الإلكترونية تعود تدريجيا إلى الإنترنت. لكن ما زلنا نتحقق من المشكلة”.

ومن المواقع الإخبارية التي تعطلت سي إن إن ونيويورك تايمز، وصحيفة لوموند الفرنسية وموقع أمازون، إلى جانب الموقع الرسمي للحكومة البريطانية.

وذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن الآلاف من المستخدمين اشتكوا من عدم قدرتهم على الدخول على المواقع الإلكترونية لعدة خدمات.

كما تردد أن المواقع الإلكترونية لنتفليكس وتويتر وبينرست أيضا تأثرت بهذا العطل المفاجئ.

جغرافيا، أشارت الشركة إلى أن العطل ظهر في عديد المناطق حول العالم، مثل طوكيو، وسنغافورة، ومدن في البرازيل، وولايات أمريكية، ونيودلهي، وجوهانسبرغ، وعواصم أوربية.

المصدر : وكالات

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