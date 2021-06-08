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اكتشاف واحدة من أكبر فصائل الديناصورات في العالم (فيديو)

8/6/2021-|آخر تحديث: 8/6/202111:30 PM (مكة المكرمة)

أكد علماء اكتشاف فصيلة جديدة من الديناصورات من أكبر الفصائل المكتشفة في العالم بعد أكثر من 10 أعوام على اكتشاف رعاة عظام الحيوان للمرة الأولى.

وذكرت ورقة بحثية نُشرت، أمس الإثنين، أن الديناصور، وهو من فصيلة سوروبود، عاش في العصر الطباشيري قبل ما بين 92 مليونا و96 مليون عاما عندما كانت أستراليا متصلة بالقارة القطبية الجنوبية.

ووفقا لتقديرات علماء الحفريات يبلغ ارتفاع الديناصور بين 5 أمتار و6 أمتار ونصف المتر، بينما يتراوح طوله بين 25 و30 مترا ما يعني أنه بطول ملعب كرة سلة وبارتفاع مبنى من طابقين.

وهذا يعني أن الفصيلة المكتشفة حديثا هي أكبر فصائل الديناصورات المتكشفة في أستراليا على الإطلاق ومن أكبر 5 فصائل مكتشفة في العالم التي تشمل أيضا التيتانوصور التي سبق واكتشفت في أمريكا الجنوبية فحسب.

وقال سكوت هوكنل أمين متحف كوينزلاند وعالم الحفريات “هذه الاكتشافات هي مجرد قمة الجبل الجليدي”.

ولا تزال مجموعة أخرى من هياكل الديناصورات المكتشفة في المنطقة فضلا عن جرف صخري يعتقد أنه كان مسار ديناصور السوروبود في انتظار دراسة علمية كاملة.

وقال هوكنل إن عينات من ديناصورات أكبر مازالت لم تكتشف بعد، نظرا لأن السوروبود الذي يتغذى على النباتات كان فريسة بوجه عام لديناصورات ضخمة من فصيلة الثيروبودا.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز

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