بينها الأفوكادو والتوت والكاكاو.. 13 نوعا من الأطعمة والمشروبات تحارب ألزهايمر

يُعد ألزهايمر من أخطر الأمراض التي تصيب الأشخاص في المراحل المتقدمة من العمر على الأغلب والشباب في بعض الأحيان، فيظهر معه ضعف الذاكرة والنسيان وصعوبة استحضار المعلومات.

الطبيب مختار فاتح بي ديلي المتخصص في أمراض الأطفال بمستشفى ميديكال بارك قدم مجموعة من النصائح الغذائية المتعلقة بصحة وسلامة الدماغ والوقاية من ألزهايمر.

وقال بي ديلي إن هناك أسبابا كثيرة تؤدي إلى كثرة النسيان خاصة مع ظهور المدنية الحديثة التي تسببت في الكثير من التوتر والضغوط النفسية للبشر، إلى جانب عوامل أخرى يمكنها أن تؤدي إلى ضعف الذاكرة منها أسباب مرضيّة، أو لأسباب أخرى جسدية مثل التعب والإرهاق ومشاكل مرتبطة بكبر السن أو المرضى المصابين بمرض ألزهايمر.

وأوضح أنه للوصول إلى طريقة فعالة تساعد في علاج النسيان يجب أولًا معرفة الأسباب التي أدت إلى الوصول لهذه الحالة من ضعف الذاكرة.

ولفت إلى أن هناك أمورًا مهمة إلى جانب التغذية مهمة للتخلّص من ألزهايمر ومشكلة النسيان وضعف الذاكرة من مثل النشاط البدني والعقلي، والإكثار من القراءة والمطالعة والكتابة والنوم الجيد، ومتابعة علاج الأمراض المزمنة، والابتعاد عن الأجواء التي تسبب التوتر والقلق النفسي، والابتعاد عن التدخين.

وذكر بي ديلي 13 نوعًا من الأطعمة والمشروبات التي تساعد على تنشيط الذاكرة من أجل مواجهة مرض الزهايمر، دون اللجوء إلى الأدوية وآثارها الجانبية منها:

الأفوكادو

تعد من ضمن أفضل منشطات الذاكرة الطبيعية، وهي فاكهة دسمة وغنية بأحماض الأوميغا الدهنية الضرورية لنمو خلايا الدماغ، كما أنها تحتوي على فيتامين هـ الذي قد يساهم في الوقاية من مرض ألزهايمر.

يحتوي الأفوكادو على فيتامين هـ الذي قد يساهم في الوقاية من مرض ألزهايمر (ر ويترز)

الفاصوليا

أكدت مجموعة من الدراسات الطبية على أهمية تناول الفاصوليا بصورة مستمرة، من أجل منع حدوث تضاؤل خلايا المخ.

التوت البري

يحتوي على كميّةٍ كبيرة من المواد المضادة للأكسدة التي تعمل على تقوية خلايا الدماغ والمخ، لوقاية الإنسان من الإصابة بضعف الذاكرة والنسيان المرتبط بتقدم العمر والشيخوخة.

الأسماك

تحتوي أغلب الأسماك والأكلات البحرية على نسب جيدة من مادة أوميغا 3، وعلى كميّةٍ وفيرة من الأحماض الدهنيّة، ومضادات الهيستامين التي تساعدُ على تقوية الذاكرة وتنشيطها مثل أسماك السلمون والتونة والرنجة.

تحتوي الأسماك على الأحماض الدهنيّة التي تساعدُ على تقوية الذاكرة وتنشيطها (ر ويترز)

الفاكهة خاصة العنب والتفاح

يعمل العنب وبفعاليّة على تقوية الذاكرة والوقاية من الإصابة بأمراض النسيان وألزهايمر، وذلك لأنّه يحتوي على مركب الفلافونيد وفيتامين ج، ويحتوي التفاح على بعض العناصر التي تساعدُ على تقوية الأعصاب والناقل العصبي في الدماغ، فيعمل وبفعاليةٍ كبيرة في التخلص من مشكلة ضعف الذاكرة ووقاية الإنسان من الإصابة بمرض النسيان.

المكملات الغذائية

بعض الدراسات العلمية تحث على تناول المكملات الغذائية لتحسين صحة المخ ووظائفه، التي تعمل على زيادة الذاكرة والتركيز، خاصة الأنواع المحتوية على مكونات طبيعية ومنها زيت السمك وعشبه جنكو بيلوبا، والجينسنغ، وأعشاب الزعتر، والريحان، والميرمية، وإكليل الجبل.

الشمندر الأحمر

يحتوي على نسبةٍ كبيرة من مادة النايتريت التي تعمل على توسيع الأوعية الدمويّة، ما يزيد من كفاءة وقوة عمل الذاكرة والدماغ لمقاومة النسيان وعوامله.

القهوة

تساعد على التركيز ومعالجة المعلومات وذلك لاحتوائها على مضادات الأكسدة.

(الجزيرة)

الكركم والكاري

يشار إلى ضرورة تناول هذا الثنائي الرائع للحد من فرص التعرض لألزهايمر، حيث يعمل كل منهما على محاربة علامات تقدم السن، بما يحملان من مضادات للأكسدة.

المكسرات والبذور

تعد من الأطعمة الغنية بالبروتين والأحماض الدهنية، وتحتوي على الأحماض الأمينية التي تساهم في تصنيع النواقل العصبية المهمة للدماغ، من أمثلتها: الجوز، واللوز، وبذور عباد الشمس.

البيض

يُعد مصدرًا جيدًا للعديد من العناصر الغذائية المرتبطة بصحة المخ، بما في ذلك الفيتامينات B6 وB12 والفولات والكولين.

يُعد البيض مصدرًا جيدًا للعديد من العناصر الغذائية المرتبطة بصحة المخ (ر ويترز)

الشاي الأخضر

يتميّز باحتوائهِ على العديد من العناصر المفيدة التي تعمل وبفعّاليّة على تقوية الذاكرة، وزيادة قدرات الإنسان الاستيعابيّة، وذلك لغناه بالمواد المضادة للأكسدة.

الشوكولا الداكنة ومسحوق الكاكاو

تحتوي على مركبات الفلافونويد والكافيين على كمية وفيرة من العناصر المضادة للأكسدة، هذهِ العناصر التي تعمل وبفعالية على تنشيط الذاكرة، وتنشيط قدرة العقل على تسريع عملية حفظ المعلومات واسترجاعها.