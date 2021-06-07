لأول مرة منذ 20 عاما.. إقرار علاج جديد “مثير للجدل” للزهايمر

حصلت شركة الأدوية الأمريكية (بيوجين) على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية لاستخدام عقار (أدوكانوماب) المثير للجدل لعلاج مرض الزهايمر، وهو قرار تاريخي سيغير بشكل كبير طريقة علاج تدهور حالة المخ.

وأشارت وكالة بلومبرغ للأنباء إلى أنه بعد فشل العديد من الأبحاث التي أجرتها شركات الأدوية على مدار عقود لاكتشاف علاج لمرض الزهايمر، فقد أصبح (أدوكانوماب) أول عقار يحصل على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية لاستخدامه في إبطاء التراجع في القدرات الإدراكية لدى مرضى الزهايمر.

ويعاني من هذا المرض نحو 6 ملايين مواطن أمريكي.

وذكرت بلومبرغ أن هذا الدواء القائم على الأجسام المضادة والذي سيتم تسويقه تحت الاسم التجاري (أدوهلم) يعمل عن طريق إزالة بروتين الأميلويد، وهو بروتين ضار يسبب تخثر في أدمغة مرضى الزهايمر.

وأوضحت الوكالة أن المرة الأخيرة التي تمت فيها الموافقة على استخدام عقار جديد لمرض الزهايمر كان في عام 2003، مشيرة إلى أن العلاجات المتاحة في الأسواق تساعد في علاج الأعراض ولكنها لا تخفف الضرر الأساسي لهذا المرض العقلي.

ووافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، أمس الإثنين، على الدواء وذلك للمرة الأولى منذ 20 عاما.

وأعلنت الإدارة في بيان منح الدواء “موافقة مستعجلة” لاستخدامه لعلاج الزهايمر.

ويأتي القرار بعد ما خلص خبراء الوكالة الصحية الأمريكية العام الماضي إلى عدم وجود أدلة كافية لدعم فاعلية الدواء.

وقالت الإدارة في بيانها “كانت البيانات المضمنة في طلب الشركة المقدمة للدواء معقدة للغاية وتركت شكوكا متبقية فيما يتعلق بالفوائد السريرية”.

وأضافت أن يجب على شركة الأدوية بيوجين المصنعة للدواء أن تجري “دراسات ما بعد مرحلة الموافقة للتحقق من الفائدة السريرية المتوقعة”.

ولفتت إلى أن إدارة الغذاء والدواء “لديها إجراءات تنظيمية يمكن أن تؤدي إلى إزالة الدواء من السوق”.

وأشادت جمعية (الزهايمر) غير الربحية بقرار إدارة الغذاء والدواء الأمريكية بمنح الموافقة قائلة “نحتفل بالقرار التاريخي”.

وقال رئيس الجمعية هاري جونز في بيان إن “هذه الموافقة انتصار للمصابين بمرض الزهايمر وعائلاتهم”.

وتهدف العلاجات الحالية للزهايمر المستخدمة في الولايات إلى تخفيف أعراض مرض الزهايمر، بينما يستهدف عقار بيوجين السبب الأساسي ويهدف إلى إبطاء تقدم المرض.