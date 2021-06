مصرع وإصابة العشرات في تصادم قطارين جنوبي باكستان (فيديو)

لقي 30 شخصا على الأقل مصرعهم وأصيب 50 في اصطدام قطارين مسرعين جنوب باكستان اليوم الإثنين، بينما يتوقع مسؤولون ارتفاع أعداد القتلى لوجود عربات لم تصل إليها طواقم الإنقاذ بعد.

وقال متحدث باسم السكك الحديدية الباكستانية في بيان إن قطار ميلات إكسبريس انحرف عن مساره أثناء توجهه من كراتشي إلى سرجودها، وانقلب على المسار المقابل حيث اصطدم به قطار آخر كان متوجها من لاهور إلى كراتشي، وذلك بمنطقة كهوتكي في إقليم السند جنوبي البلاد.

وقال مسؤول بالشرطة إن 30 على الأقل لقوا مصرعهم نقلوا إلى مستشفيات مجاورة، وإن فرق الإنقاذ تحاول دخول عربة يحاصر بداخلها نحو 25 راكبًا.

وأوضح عثمان عبد الله نائب مفوض كهوتكي أن المسؤولين يواجهون صعوبة في إنقاذ المواطنين بعد انقلاب العربات، مضيفًا أن عدد الضحايا مرشح للزيادة.

وأضاف أن ما بين 13 إلى 14 عربة خرجت عن مسارها في الحادث بينما تعرض ما بين 6 إلى 8 عربات للدمار بالكامل.

وقال رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان في تغريدة على تويتر إن الحادث أصابه بصدمة، مضيفًا أنه أمر بإجراء تحقيق شامل في قضية سلامة السكك الحديدية.

Shocked by the horrific train accident at Ghotki early this morning leaving 30 passengers dead. Have asked Railway Minister to reach site & ensure medical assistance to injured & support for families of the dead. Ordering comprehensive investigation into railway safety faultlines

— Imran Khan (@ImranKhanPTI) June 7, 2021