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عرس يتحول لفاجعة.. مصرع زوجين بعد دقائق من عقد قرانهما (صور)

مصرع زوجين بحادث مروري بعد دقائق قليلة من عقد قرانهما في محكمة محافظة كركوك (مواقع التواصل)
مصرع زوجين بحادث مروري بعد دقائق قليلة من عقد قرانهما في محكمة محافظة كركوك (مواقع التواصل)
7/6/2021-|آخر تحديث: 7/6/202107:47 PM (مكة المكرمة)

تحول أحد الأعراس في العراق إلى فاجعة، اليوم الإثنين، إثر مصرع زوجين بحادث مروري بعد دقائق قليلة من عقد قرانهما في محكمة محافظة كركوك شمالي البلاد.

وقال الملازم أول في شرطة كركوك أيهم الجنابي إن حادثاً مروريًا مروعًا وقع في ناحية (الزاب الأسفل) جنوبي كركوك لزوجين كانا قد عقدا قرانهما في المحكمة المختصة للتو.

وأوضح الجنابي أن السائق -وهو العريس- وبعد عقد قرانه توجه إلى منزله لكنه كان يقود مركبته بسرعة جنونية ما أدى إلى فقدانه السيطرة عليها وانقلابها عدة مرات.

وأشار إلى أن “الحادث تسبب بوفاة الزوجين إلى جانب والدة وشقيقة العريس فيما أصيبت والدة العروس إصابات خطرة نقلت على أثرها إلى المستشفى”.

ووفق إحصائية سابقة أصدرتها مفوضية حقوق الإنسان العراقية (رسمية ترتبط بالبرلمان) فإن 1552 شخصاً لقوا مصرعهم وأصيب أكثر من 10 آلاف آخرين بحوادث سير في العراق خلال 2020.

وتعاني الطرق الرئيسية والطرق الرابطة بين المدن الكبيرة من أضرار بالغة تتسبب بشكل يومي بحوادث مرورية وفق خبراء في مجال السلامة المرورية.

وتقول المؤسسات الرسمية العراقية إن العديد من سائقي المركبات لا يلتزمون بتعليمات القيادة الآمنة للمركبات خصوصا بتجاوز السرعة المحددة في الشوارع.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي + وكالات

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