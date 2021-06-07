شاهد: جيف بيزوس يعلن عن سفره في أول رحلة سياحية إلى الفضاء.. كم ستتكلف وما مدتها؟

سيكون مؤسس مجموعة أمازون للتجارة عبر الإنترنت وشركة (بلو أوريجين) الفضائية جيف بيزوس ضمن أول رحلة سياحية إلى الفضاء مع شقيقه مارك وشخص ثالث هو الفائز بتذكرة عرضت للبيع في مزاد.

وكتب الملياردير على حسابه عبر إنستغرام منشورا أرفقه بمقطع فيديو ذي إخراج مدروس جاء فيه “منذ كنت في الخامسة أحلم بالسفر إلى الفضاء. في 20 يوليو/تموز المقبل سأقوم بهذه الرحلة مع شقيقي. إنها أكبر مغامرة مع أفضل صديق لي”.

وفي مقطع الفيديو الذي يتعانق فيه الشقيقان، قال مارك “لم أكن أتوقع حتى أن يقول إنه سيكون في الرحلة الأولى”.

وسترسل شركة بلو أوريجين للسياحة الفضائية للمرة الأولى أول رحلة مأهولة في صاروخ في 20 يوليو في رحلة تستمر بضع دقائق، وبيع أحد مقاعد الرحلة في مزاد علني مفتوح لعامة الناس.

وأوضح بيان أصدرته بلو أوريجين، الإثنين، أن المزايدات على هذه التذكرة الثالثة وصلت إلى 2,8 مليوني دولار وقد ترتفع أكثر بعد إعلان بيزوس مشاركته في الرحلة.

وستستغرق الرحلة 10 دقائق ستكون 4 منها فوق خط كارمان الذي يمثل الحد المعترف به بين الغلاف الجوي للأرض والفضاء الخارجي.

وبلغ عدد المشاركين في المزاد نحو 6 آلاف من 143 بلدا، على ما أوضح البيان. وسيقفل باب المزايدة في 12 يونيو/حزيران الجاري.

وسيعود ريع المزاد إلى مؤسسة (كلوب فور ذي فيوتشر) التي أنشأتها بلو أوريجين وتهدف إلى تشجيع الشباب على العمل في المجال العلمي.

ويوم الإقلاع، سينطلق صاروخ (نيو شيبرد) عموديا وتنفصل عنه المركبة على علو حوالي 75 كيلومترا، وتواصل صعودها حتى ارتفاع يتجاوز 100 كيلومتر.

وسيتمكن الركاب من السباحة في ظل انعدام الجاذبية لبضع دقائق ومراقبة انحناء الفضاء.

وفي غضون ذلك، يعود الصاروخ نزولا ويهبط عموديا أيضا على مدرج. ثم تبدأ المركبة عملية سقوط حر للعودة إلى الأرض، على أن تبطئ سرعتها 3 مظلات كبيرة وصواريخ كابحة قبل أن تهبط في صحراء في غرب تكساس.

ونجح نيو شيبرد في تنفيذ أكثر من 10 تجارب غير مأهولة أطلقت من منشأتها في جبال (غوادالوبي) في غرب تكساس.

وسمّيت هذه الصواريخ القابلة لإعادة الاستخدام تيمنا بألان شيبرد، أول أمريكي وصل إلى الفضاء قبل 60 عاما.

منافسة

وتضم هذه المركبات الآلية ومن دون طيار 6 مقاعد مع مساند ظهر أفقية موضوعة بجوار فتحات كبيرة في مقصورة ذات إضاءة خافتة. وهي مجهزة بكاميرات من أجل تخليد الدقائق القليلة التي سيختبرها السياح لانعدام الوزن.

ولم تنشر بلو أوريجين أسعارها بعد لكن من المتوقع أن يكون زبائنها من الأثرياء بمعظمهم.

كذلك، تعمل مجموعة (فيرجن غالاكتيك) التي أسسها الملياردير البريطاني ريتشارد برانسون، على تطوير مركبة فضائية قادرة على إرسال بشر في رحلات دون مدارية. وحتى الآن، حجز نحو 600 شخص رحلات بكلفة تراوح بين 200 ألف و250 ألف دولار للشخص الواحد.

من جانبها، تخطط شركة (سبايس إكس) التي يملكها إيلون ماسك لتنظيم رحلات مدارية قد تبلغ كلفتها ملايين الدولارات ولإرسال بشر إلى مسافة أبعد في الفضاء.

وأعلن جيف بيزوس في وقت سابق من هذا العام أنه سيتنحى عن منصبه كرئيس تنفيذي لشركة أمازون لتمضية المزيد من الوقت في مشاريع أخرى بما فيها بلو أوريجين.

وهناك منافسة علنية جدا مع ماسك الذي بدأت شركته سبايس إكس نقل رواد إلى محطة الفضاء الدولية.