شاهد: لحظة انهيار مرآب للسيارات بمستشفى إسرائيلي في القدس

أظهرت لقطات تلفزيونية انهيار مرآب للسيارات في مستشفى إسرائيلي بالقدس المحتلة، دون تسجيل أي إصابات حتى الآن.

وانهار موقف خارجي للسيارات في مستشفى “شعاري تسيديك” في القدس ظهر اليوم. ونشرت هيئة البث الإسرائيلي مقطع فيديو لانهيار الأرض بأحد مواقف السيارات في المستشفى.

הבולען שנפער בשערי צדק – סמוך לחפירת מנהרות הכניסה החדשה לירושלים@SuleimanMas1

(צילום: כבאות והצלה ירושלים) pic.twitter.com/vYRAq4aI37 — כאן חדשות (@kann_news) June 7, 2021

ونقلت تقارير إخبارية عن مسؤول إسرائيلي قوله إن ” الشرطة وقوات الإنقاذ موجودة في المكان، وفي هذه المرحلة هناك خوف من انهيار أجزاء إضافية من الموقف وتعمل قوات الشرطة على إبعاد الأشخاص لتحقيق أقصى درجات الأمان”.

وفتحت الشرطة الإسرائيلية تحقيقًا لمعرفة ملابسات الحادث. وأفاد الناطق باسم سلطة الإطفاء والإنقاذ “حتى اللحظة لم يتم العثور على عالقين أو مصابين”، وأشار إلى أن قسما من شارع الموقف انهار وأحدث فتحة كبيرة في الأرض.

תיעוד | בולען נפער בחניון בשערי צדק בירושלים. המשטרה: קיים חשש לקריסת חלקים נוספים. כל הפרטים: https://t.co/2vWpReOAKd@inbartvizer pic.twitter.com/sl1iytWU5R — החדשות – N12 (@N12News) June 7, 2021

תיעוד קריסה נוספת בחניון שערי צדק👇 pic.twitter.com/WTMl44sqI1 — Real News IL (@RealNewsIL) June 7, 2021