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شاهد: لحظة انهيار مرآب للسيارات بمستشفى إسرائيلي في القدس

انهيار مرآب للسيارات في القدس (مواقع التواصل)
انهيار مرآب للسيارات في القدس (مواقع التواصل)
7/6/2021-|آخر تحديث: 7/6/202104:49 PM (مكة المكرمة)

أظهرت لقطات تلفزيونية انهيار مرآب للسيارات في مستشفى إسرائيلي بالقدس المحتلة، دون تسجيل أي إصابات حتى الآن.

وانهار موقف خارجي للسيارات في مستشفى “شعاري تسيديك” في القدس ظهر اليوم. ونشرت هيئة البث الإسرائيلي مقطع فيديو لانهيار الأرض بأحد مواقف السيارات في المستشفى.

ونقلت تقارير إخبارية عن مسؤول إسرائيلي قوله إن ” الشرطة وقوات الإنقاذ موجودة في المكان، وفي هذه المرحلة هناك خوف من انهيار أجزاء إضافية من الموقف وتعمل قوات الشرطة على إبعاد الأشخاص لتحقيق أقصى درجات الأمان”.

وفتحت الشرطة الإسرائيلية تحقيقًا لمعرفة ملابسات الحادث. وأفاد الناطق باسم سلطة الإطفاء والإنقاذ “حتى اللحظة لم يتم العثور على عالقين أو مصابين”، وأشار إلى أن قسما من شارع الموقف انهار وأحدث فتحة كبيرة في الأرض.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل

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