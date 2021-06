كويتي يأمل أن تتحول “الديدان الخارقة” إلى طبق خليجي (فيديو)

وجد الشاب الكويتي جاسم محمد بو عباس ضالته في “الخنفساء السوداء” التي تعد مادة مهمة لإنتاج الدود الخارق والذي يستعمل غذاء مثاليا للطيور الداجنة واصطياد الطيور البرية والمحميات في بلاده.

بعد دراسة للفكرة، عمل بو عباس على إنشاء مشروعه الصغير في تربية “الخنفساء السوداء” وتسويقها بشكل لقي رواجاً كبيراً.

ومن داخل مشروعه الكائن في “جاخوره” (مكان لتربية الأغنام والماشية) قرب العاصمة -والذي خصص جزءًا منه لتربية الخنفساء السوداء- قال بوعباس: ” أنا هاوٍ لتربية الطيور والحمام منذ كان عمري 15 عاما”.

