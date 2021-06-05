وزارة الدفاع الأمريكي ترفض رفع “راية المثليين” على منشآتها

قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) الجمعة إنها لن تمنح استثناء يسمح برفع رايات “المثلية الجنسية”، التي تحمل ألوان قوس قزح في يونيو/ حزيران.

ويعني القرار استمرار سياسة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب التي حدت من نوع الرايات التي يمكن رفعها في القواعد العسكرية.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن في تصريحات إن نحو 1500 من المعينين في وكالته الاتحادية يعرفون أنفسهم بأنهم مثليون وثنائيو الجنس ومتحولون جنسيا.

وفي يوليو/ تموز 2020، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية في عهد ترمب سياسة تسمح برفع رايات محددة فقط في المنشآت العسكرية، في خطوة اعتبرت قرارا ضمنيا من جانب وزير الدفاع آنذاك مارك إسبر لحظر رفع راية الكونفيدرالية دون ذكرها بالاسم.

وقال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي “لن يكون هناك استثناء هذا الشهر” لراية “المثليين”

وأضاف إن هذا القرار اتخذ لأن الاستثناء قد يفتح الباب أمام معارضات أخرى للقرار الذي صدر في يوليو/ تموز.

وتابع قائلا “هذا لا يعكس بأي شكل افتقارا للاحترام والإعجاب بمجتمع المثليين والمتحولين جنسيا والأفراد الذين يعملون في هذه الوزارة بالزي العسكري وبدونه”.