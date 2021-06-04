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تقرير: ارتفاع ملحوظ لأعداد المساجد في أمريكا

مسلمون يؤدون الصلاة بأحد المساجد في نيويورك (غيتي - أرشيفية)
مسلمون يؤدون الصلاة بأحد المساجد في نيويورك (غيتي - أرشيفية)
4/6/2021-|آخر تحديث: 4/6/202101:55 PM (مكة المكرمة)

أفاد تقرير أن هناك ارتفاعا ملحوظا في أعداد المساجد بالولايات المتحدة، حيث وصل عددها إلى 2769 مسجدا في العام 2020.

وأوضح التقرير الذي كتبه الباحث إحسان باجبي، بعنوان (المساجد الأمريكية في عام 2020: النمو والتطور) أن “عدد المساجد الآن ازداد بنسبة 31% عن عام 2010 الذي بلغ فيه عدد المساجد 2106 مساجد”.

ولفت الباحث الذي يعمل أستاذا مشارك افي جامعة كنتاكي الأمريكية إلى أن القوة الرئيسية الدافعة لزيادة أعداد المساجد هي “النمو المطرد في أعداد المسلمين في الولايات المتحدة بسبب الهجرة ومعدل المواليد”.

وبجانب زيادة أعداد المساجد، فقد زاد أيضا عدد روادها، حيث بلغ متوسط المصلين في أيام الجمعة 410 شخصا في عام 2020، مقارنة بـ353 في 2010؛ مما يشكل زيادة قدرها 16%، وفقا للتقرير.

كما ذكر التقرير أن “ما يقرب من 72% من المساجد سجلت زيادة بنسبة 10% أو أكثر في أعداد حاضري صلاة الجمعة”.

غير أن نسبة اعتناق الإسلام في المساجد انخفضت بشكل كبير، حسبما ذكر التقرير.

وأردف “متوسط عدد معتنقي الإسلام في كل مسجد بلغ 15.3 في العام 2010، مقارنة بـ11.3 فقط في العام 2020”.

وأوضح أن السبب الرئيسي وراء ذلك هو “انخفاض عدد معتنقي الإسلام من الأمريكيين من أصل أفريقي، وخاصة في مساجدهم”.

وشارك في إعداد هذا التقرير الجمعية الإسلامية لأمريكا الشمالية (ISNA)، ومركز العمل الخيري الإسلامي (CMP)، ومعهد السياسة الاجتماعية والتفاهم الأمريكي (ISPU)، ورابطة الإحصائيين للهيئات الدينية الأمريكية.

المصدر : الأناضول

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