الفنان المصري محمد رمضان يعلن التحفظ على أمواله (فيديو)

قال الممثل المصري محمد رمضان، اليوم الخميس، إن السلطات تحفظت على أمواله في أحد البنوك.

وقال رمضان في مقطع فيديو نشره على حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي إنه استيقظ على مكالمة من البنك الذي يتعامل معه يبلغه فيها بالتحفظ على أمواله.

وأضاف رمضان أنه رد قائلا إنه وأمواله ملك لبلده ولا توجد أدنى مشكلة في ذلك.

وتابع أنه أبلغ الموظف أنه يحتفظ في منازله بمبالغ مالية تماثل تلك الموجودة في حساباته البنكية.

ونقلت صحيفة المصري اليوم (خاصة) عن مصدر رفيع المستوى بالبنك الذي ذكره رمضان أنهم لا يزالون يبحثون في قوائم العملاء المتحفظ على أموالهم، مشيرا إلى أن البنك تأتيه قائمة تتضمن مئات العملاء.

وأضاف أن “من الطبيعي إرسال بلاغ من النيابة العامة أو مكتب النائب العام في حالات التحفظ على الأموال داخل البنوك وغالبًا ما يتم الإعلان عنها قبل إبلاغ البنوك”.

وأثار رمضان استهجانا واسعا في شهر أبريل/نيسان الماضي بعد رده على قرار قضائي بإلزامه بدفع تعويض لأحد الطيارين بسبب الأضرار التي لحقت به بسبب رمضان.

وقضت محكمة مصرية بإلزام رمضان بدفع 6 ملايين جنيه (نحو 400 ألف دولار) كتعويض للطيار أشرف أبو اليسر عن الأضرار التي لحقت به بعد أن نشر رمضان صورا ومقاطع فيديو من داخل قمرة قيادة طائرة كان يقودها أبو اليسر، وهو ما تسبب في إيقاف الطيار نهائيا عن العمل.

وظهر رمضان في مقطع فيديو بعد الحكم وهو يلقي بكميات كبيرة من أوراق تشبه الدولار الأمريكي في مسبح.

وقبلها أثار رمضان موجة واسعة من الاستياء بعد ظهوره في صور مع إسرائيليين.