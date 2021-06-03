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“أعلام الجزيرة”.. سلسلة لقاءات أسبوعية على شاشة الجزيرة مباشر

المذيع في قناة الجزيرة جمال ريان
المذيع في قناة الجزيرة جمال ريان
3/6/2021-|آخر تحديث: 3/6/202104:41 PM (مكة المكرمة)

تدشن قناة الجزيرة مباشر، اليوم الخميس، سلسلة لقاءات أسبوعية بعنوان (أعلام الجزيرة) ضمن برنامج (المسائية)، وذلك في إطار الاحتفال باليوبيل الفضي لشبكة الجزيرة الإعلامية.

وتلتقي الجزيرة مباشر في الحلقات عددا من رموز الشبكة حول العالم في مختلف التخصصات التحريرية والفنية والتشغيلية ليرووا قصتهم مع الجزيرة منذ انطلاقتها وحتى أصبحت شبكة إعلامية متكاملة يثريها التنوع والثقافات المختلفة لموظفيها.

كما يحكي الضيوف قصة كفاحهم طيلة ربع قرن وكيف أحدثوا نقلة نوعية في العمل الإعلامي والصحفي القائم على المهنية والمصداقية رغم كل الضغوط والمحاولات التي استهدفت الجزيرة لحرفها عن مسارها وخطها التحريري المناصر للشعوب، ما أكسبها ثقة المشاهد على المستويين العربي والعالمي.

وتستهل الجزيرة مباشر سلسلة (أعلام الجزيرة) اليوم الخميس بلقاء مباشر في تمام العاشرة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة مع الزميل جمال ريان، أول مذيع ظهر على شاشة الجزيرة الإخبارية عند انطلاقها عام 1996.

المصدر : الجزيرة مباشر

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