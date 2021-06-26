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عريضة لتسوية وضع لاجئ سنغالي مسلم أنقذ غريقين في إسبانيا (فيديو)

اللاجئ السنغالي محمد ضيوف (رويترز)
اللاجئ السنغالي محمد ضيوف (رويترز)
26/6/2021-|آخر تحديث: 26/6/202103:19 PM (مكة المكرمة)

لم يفكر اللاجئ السنغالي محمد ضيوف كثيرا وقفز مباشرة من فوق جسر إلى النهر الرئيسي في مدينة بيلباو الإسبانية لينقذ مسنًا شارف على الغرق في واقعة سجلتها كاميرات المشاة.

إلا أن هذه لم تكن الواقعة الأولى التي يفعل فيها ذلك، إذ سبق له أن قفز خلف امرأة سقطت من على الجسر وكادت تغرق لولا أن ضيوف لحق بها وسبح بها حتى الأمان.

دفعت هذه الأحداث إلى توقيع عريضة في إسبانيا لمطالبة الحكومة بتقنين أوضاع اللاجئ غير القانونية، لتتسنى له الإقامة في البلاد بأوراق رسمية.

 

 

ونقلت صحيفة “ذا غارديان” البريطانية عن ضيوف (27 عامًا) قوله إنه كان في نزهة مع أصدقائه عصر الأحد الماضي ولاحظ رجلا يشعر بالدوار على أحد جسور المدينة.

وقال ضيوف إن الرجل كان يحاول التمسك بالقضبان قبل أن يسقط في المياه، مضيفًا أنه كان بعيدا مع أصدقائه عن الرجل إلا أنه ألقى بحقيبته وهرع مسرعًا إلى الجسر.

وأشار ضيوف إلى أنه شاهد المسن (72 عامًا) يسقط على وجهه في الماء وكان الوضع خطيرًا للغاية، وتابع أنه لم يفكر وقفز مباشرة خلفه.

وتمكن ضيوف من إنقاذ الرجل قبل أن يلحق به أصدقاؤه إلى الماء وينضم إليهم أفراد من الشرطة.

وفي سبتمبر/أيلول الماضي، قفز ضيوف إلى نهر “نيرفيون” في الساعات الأولى من الصباح بعد أن شاهد امرأة سقطت في المياه وتمكن من إنقاذها بعد أن ألقى إليه شرطي بطوق نجاة.

المصدر : الجزيرة مباشر + صحف بريطانية

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