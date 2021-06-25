الفضاء للجميع.. البحث عن أول رائد فضاء من ذوي الاحتياجات الخاصة

قال رئيس وكالة الفضاء الأوربية جوزيف أشباخر، اليوم الجمعة، إن وكالته تأمل في توظيف وإرسال أول شخص في العالم من ذوي الاحتياجات الخاصة إلى الفضاء.

وأضاف المسؤول الأوربي أن هذا سيكون سابقة تحدث لأول مرة.

وأوضح أن الوكالة -التي تضم 22 عضوا- تلقت بالفعل 22 ألف طلب للقيام بهذه المهمة.

وقال أشباخر إن “الفضاء يتطور بسرعة كبيرة وإن لم نلحق بهذا القطار سنتخلف”، كما قدم المسؤول الأوربي خططا لإعادة تشكيل الوكالة بهدف اضطلاعها بدور أكبر في مجال ريادة الأعمال وتعاونها مع المستثمرين لمساعدة الشركات الناشئة الأوربية التي يمكن أن تنافس ذات يوم نظيراتها الأمريكية.

وتواجه وكالة الفضاء الأوربية منافسة شديدة من مشاريع جديدة تعتمد في تمويلها على شركات تكنولوجيا ومنها (بلو أوريجين) المملوكة لجيف بيزوس و(سبيس إكس) التي يرأسها إيلون ماسك.

وهيمن صاروخ (إريان) الأوربي في وقت من الأوقات على سوق إطلاق الأقمار الصناعية.

ويأمل بيزوس مؤسس شركة (أمازون) أن يصبح في الشهر المقبل أول من يرتاد الفضاء على متن صاروخه الخاص وهو ما يبرز الدور المتنامي لمليارديرات التكنولوجيا في مجال كانت تهيمن عليه هيئات حكومية في السابق.

وقال أشباخر “الفضاء يتطور بسرعة كبيرة وإن لم نلحق بهذا القطار سنتخلف”.

كما قدم المسؤول الأوربي خططا لإعادة تشكيل الوكالة بهدف اضطلاعها بدور أكبر في مجال ريادة الأعمال وتعاونها مع المستثمرين لمساعدة الشركات الناشئة الأوربية التي يمكن أن تنافس ذات يوم نظيراتها الأمريكية.