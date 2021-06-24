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مطاردة 40 بقرة بعد هروبها من مقصب إلى شوارع كاليفورنيا (فيديو)

24/6/2021-|آخر تحديث: 24/6/202108:14 PM (مكة المكرمة)

فرت نحو 40 بقرة من أحد المقاصب في ولاية كاليفورنيا الأمريكية لتنطلق هائمة في الشوارع تعيث فيها تدميرا.

وسجل سكان منطقة (بوكور ريفيرا) لحظات الفرار الجماعي للأبقار التي جابت شوارع المنطقة واقتحمت المساحات العشبية للمنازل وكسرت السياجات الفاصلة بين بعضها أحيانا.

وأطلقت الشرطة عملية مطاردة للأبقار التي كانت تقضي في المقصب أيامها الأخيرة قبل الذبح، في المنطقة السكنية شرق لوس أنغلوس.

وأمضى عناصر تابعون للسلطات المحلية في لوس أنغلوس بمؤازرة شرطيين على ظهر الجواد ساعات في تجميع الأبقار محاولين تثبيتها عند آخر طريق مسدود قبل نقلها عبر مقطورات المواشي.

وأسفرت هذه الحملة عن الإمساك بـ39 من الأبقار الـ40 التي نجحت في الفرار من المسلخ مستغلة وجود باب مفتوح.

أما البقرة الأخيرة فنفقت بعدما أطلق شرطي النار عليها إثر مهاجمتها عائلة من أربعة أشخاص ما تسبب بوقوع بعضهم أرضا وذلك “تفاديا لتعرض العائلة لإصابات أخرى”، بحسب السلطات المحلية.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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