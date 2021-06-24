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شاهد: مطاردة مثيرة لضبط مئات القطع الأثرية في تركيا

القطع الأثرية المضبوطة تعود للعهدين العثماني والبيزنطي (الأناضول)
القطع الأثرية المضبوطة تعود للعهدين العثماني والبيزنطي (الأناضول)
24/6/2021

ضبطت قوات الأمن التركية 732 قطعة أثرية في ولاية إزمير غربي البلاد خلال مطاردة مثيرة استخدمت فيها طائرات مسيرة وعدد كبير من قوات الشرطة.

وقالت قوات الدرك (الجندرمة) إن القطع ضبطت داخل سيارة تجارية صغيرة في قضاء طوربالي.

وأضافت أن القطع الأثرية تعود للعهدين العثماني والبيزنطي وسلمت إلى مديرية المتاحف بإزمير وأحيل الموقوفون في الحادثة إلى القضاء.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر

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