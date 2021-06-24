شاهد: مطاردة مثيرة لضبط مئات القطع الأثرية في تركيا

ضبطت قوات الأمن التركية 732 قطعة أثرية في ولاية إزمير غربي البلاد خلال مطاردة مثيرة استخدمت فيها طائرات مسيرة وعدد كبير من قوات الشرطة.

بعد مطاردة بوليسية .. السلطات التركية تضبط 732 قطعة أثرية تعود للعهدين العثماني والبيزنطي #تركيا #إزمير pic.twitter.com/DyAaNnD5wY — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) June 24, 2021

وقالت قوات الدرك (الجندرمة) إن القطع ضبطت داخل سيارة تجارية صغيرة في قضاء طوربالي.

وأضافت أن القطع الأثرية تعود للعهدين العثماني والبيزنطي وسلمت إلى مديرية المتاحف بإزمير وأحيل الموقوفون في الحادثة إلى القضاء.