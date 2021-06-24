أعلى فندق في العالم يفتح أبوابه في شنغهاي (فيديو)

فتح أعلى فندق في العالم أبوابه في قمة برج في شنغهاي، عاصمة الصين الاقتصادية، على ارتفاع 632 مترا.

ويشغل فندق (جيه) الطوابق العلوية في ناطحة سحاب مؤلفة من 128 طابقا، وهي ثاني أعلى مبنى في العالم بعد برج خليفة في دبي، 828 مترا.

ويصعد الزبائن إلى الفندق عبر مصاعد تبلغ سرعتها 18 مترا في الثانية.

In the clouds and on top of the city, the Shanghai Tower J Hotel starts operation, claiming to be the tallest in the world. #GLOBALink pic.twitter.com/1MKqLxHVPK — China Xinhua News (@XHNews) June 19, 2021

ويضم الفندق 165 غرفة وجناحا، وأعلن الفندق عن أسعار خاصة بمناسبة الافتتاح، وبلغ سعر الغرفة أكثر من ثلاثة آلاف يوان، نحو 450 دولارا.

كما يضم 34 جناحا من بينها جناح فاخر مع شمعدانات من زجاج الكريستال وحمام ساونا تبلغ تكلفة قضاء ليلة فيه 67 ألف يوان (نحو 10350 دولارا).

ويشكل المطعم الواقع في الطابق 120 وحوض السباحة في الطابق 88، من أبرز نقاط الجذب في هذا الفندق الذي أرجئ افتتاحه سابقا بسبب الأزمة الصحية.

وتعود ملكية الفندق إلى مجموعة (جين جيانغ إنترناشونال أوتيلز) التي تملك الدولة الصينية غالبية أسهمها.