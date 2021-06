أعلى فندق في العالم يفتح أبوابه في شنغهاي (فيديو)

فتح أعلى فندق في العالم أبوابه في قمة برج في شنغهاي، عاصمة الصين الاقتصادية، على ارتفاع 632 مترا.

ويشغل فندق (جيه) الطوابق العلوية في ناطحة سحاب مؤلفة من 128 طابقا، وهي ثاني أعلى مبنى في العالم بعد برج خليفة في دبي، 828 مترا.

ويصعد الزبائن إلى الفندق عبر مصاعد تبلغ سرعتها 18 مترا في الثانية.

In the clouds and on top of the city, the Shanghai Tower J Hotel starts operation, claiming to be the tallest in the world. #GLOBALink pic.twitter.com/1MKqLxHVPK

