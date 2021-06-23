مذيع تلفزيوني يقطع النشرة للمطالبة براتبه ورواتب زملائه (فيديو)

قطع مذيع تلفزيوني في زامبيا قراءته لنشرة الأخبار لمطالبة إدارة القناة التي يعمل بها بصرف رواتب زملائه وراتبه الذي قال إن القناة توقفت عن دفعه لهم.

وتوقف المذيع كاليمينا كابيندا عقب قراءته لعناوين النشرة الإخبارية على قناة “كيه بي إن” التلفزيونية في زامبيا، قائلا “بعيدا عن الأخبار، نحن بشر ونستحق الحصول على أجر، ومن المؤكد أننا في قناة كيه بي إن لم نتلق رواتبنا”.

وأضاف: “المنتجة مارتا وشارون وكل الباقين لم يحصلوا على رواتبهم وأنا من بينهم لم أحصل على راتبي. يجب أن يدفعوا لنا أجورنا”.

واضطرت إدارة القناة إلى قطع النشرة التي كانت تذاع على الهواء مباشرة.

وعقب ذلك، أصدرت القناة بيانًا عبرت فيه عن انزعاجها مما حدث، وقالت إن المذيع كان مخمورًا عند إذاعته لنشرة الأخبار، وإنه يعمل في القناة بدوام جزئي.

وقالت إنها ستجري تحقيقًا لمعرفة كيفية ظهور موظف مخمور في بث مباشر للقناة.

وسخر المذيع من بيان القناة، قائلا عبر حسابه على فيسبوك إنه لم يكن مخموراً وإلا كيف له أن يقدم 3 نشرات في ذات اليوم، مطالبًا القناة مرة أخرى بدفع راتبه.