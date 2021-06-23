طائرات مسيرة في الهند لتسليم لقاحات كورونا (فيديو)

اختبرت الهند للمرة الأولى تسليم حزم من الأدوية ولقاحات فيروس كورونا عبر طائرات مسيرة تقطع مسافة عشرات الكيلومترات، ما يتيح مستقبلا إرسال الحزم الطبية إلى المناطق النائية من البلاد.

وسمحت السلطات في البلاد لنحو 20 شركة ومنظمة منذ مايو/أيار الماضي إجراء طلعات تجريبية لمسافة تفوق المدى المسموح به للطائرات المسيرة والذي حددته الحكومة بـ450 مترا.

واختبرت شركة (ثروتل أيروسبيس سيستمز) طلعات تجريبية لطائرتين مسيرتين في ولاية كارناتاكا الجنوبية، إحداها قادرة على اجتياز مسافة 20 كيلومترا بحمولة زنتها كيلوغرام واحد، والثانية قادرة على اجتياز 15 كلم حاملة كيلوغرامين.

وقالت الشركة إن الاختبارات أظهرت أن الطائرة المسيرة اجتازت 2.5 كيلومتر في 7 دقائق وسلمت الحمولة في الموقع المحدد قبل أن تعاود أدراجها.

وطرحت الحكومة الهندية هذا الشهر استدراج عروض لمشغلي الطائرات المسيرة لمساعدتها على تنفيذ مشروع رائد لتسليم لوازم طبية، بهدف تكثيف حملة التلقيح ضد فيروس كورونا.

وتحتل الهند المرتبة الثانية عالميا من حيث أعداد الإصابة بفيروس كورونا إذ سجلت إجمالي 30 مليونا و2691 حالة منذ بدء تفشي الوباء، بينها 389 ألفا و661 وفاة.

وتشهد الهند تفشيا كبيرا للفيروس مع ظهور متحور هندي جديد يطلق عليه “دلتا” أشد شراسة في سرعة العدوى والانتقال.