رويترز: موظفون في موسكو يشترون شهادات تطعيم مزورة للاحتفاظ بعملهم

أمرت سلطات مدينة موسكو جميع العاملين في وظائف تتطلب تعاملا مباشرا مع الجمهور بتلقي التطعيم المضاد لفيروس كورونا المستجد.

وقال تقرير لوكالة رويترز إن هذا القرار تسبب في ازدهار سوق سوداء لشهادات التطعيم المزورة في روسيا.

وأضاف أنه يسهل العثور على إعلانات الشهادات المزورة على تطبيق (تلغرام) للتراسل وتستهدف الروس الراغبين في تجنب التطعيم والاحتفاظ بعملهم.

وذكر أن أسعار الشهادات ترتفع بسرعة نتيجة زيادة الطلب عليها فيما يبدو.

ونقل التقرير عن بوريس أوفتشينيكوف -وهو محلل للبيانات شارك في تأسيس وكالة لتحليلات الإنترنت- أن عمليات البحث على غوغل عن “شراء شهادة تطعيم” في منطقة موسكو ارتفعت عشر مرات خلال أيام بعد التحذير الموجه لموظفي الخدمات.

وأضاف أن عمليات البحث عن أماكن الحصول على اللقاح في موسكو ارتفعت بواقع مرتين ونصف فقط.

ونقل عن موظف اشترى شهادة مزورة له ولزوجته قبل شهرين أنه دفع خمسة آلاف روبل (نحو 69 دولارا) لكل شهادة.

وحاول زميله شراء شهادة من نفس البائع الأسبوع الماضي لكنه أخبره أن السعر ارتفع إلى 15 ألف روبل على الأقل.

ولجأت العاصمة موسكو ومناطق عدة في روسيا إلى فرض إجراءات صارمة لحث السكان على تلقي التطعيم بسبب زيادة جديدة في حالات الإصابة بفيروس كورونا، وتقول السلطات إن سبب الزيادة يعود إلى سلالة دلتا المتحورة الأشد عدوى.

وتقول سلطات الصحة في موسكو إنها لم ترصد بعد أي شهادات مزورة، لكنها تواصل الرقابة عن كثب.

وتلقى 18 مليونا فقط من سكان روسيا البالغ عددهم 144 مليونا جرعة واحدة على الأقل من أحد اللقاحات بحلول الثاني من يونيو/حزيران الجاري، وذلك منذ بداية حملة التطعيمات قبل خمسة أشهر.

وأمهلت سلطات مدينة موسكو الأسبوع الماضي أرباب العمل في قطاع الخدمات العامة شهرا للتأكد من تلقي 60% من موظفيهم للتطعيم وإلا فسيواجهون غرامة.

وقال رئيس بلدية موسكو هذا الأسبوع إن من لم يحصل على اللقاح من العاملين في الحانات والمطاعم سيُحرم من العلاج بالمستشفيات في الحالات غير الطارئة.