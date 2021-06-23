البث الحي
منوعات|روسيا

رويترز: موظفون في موسكو يشترون شهادات تطعيم مزورة للاحتفاظ بعملهم

روسي يتلقى لقاحا ضد فيروس كورونا المستجد (رويترز)
روسي يتلقى لقاحا ضد فيروس كورونا المستجد (رويترز)
23/6/2021-|آخر تحديث: 23/6/202110:37 PM (مكة المكرمة)

أمرت سلطات مدينة موسكو جميع العاملين في وظائف تتطلب تعاملا مباشرا مع الجمهور بتلقي التطعيم المضاد لفيروس كورونا المستجد.

وقال تقرير لوكالة رويترز إن هذا القرار تسبب في ازدهار سوق سوداء لشهادات التطعيم المزورة في روسيا.

وأضاف أنه يسهل العثور على إعلانات الشهادات المزورة على تطبيق (تلغرام) للتراسل وتستهدف الروس الراغبين في تجنب التطعيم والاحتفاظ بعملهم.

وذكر أن أسعار الشهادات ترتفع بسرعة نتيجة زيادة الطلب عليها فيما يبدو.

ونقل التقرير عن بوريس أوفتشينيكوف -وهو محلل للبيانات شارك في تأسيس وكالة لتحليلات الإنترنت- أن عمليات البحث على غوغل عن “شراء شهادة تطعيم” في منطقة موسكو ارتفعت عشر مرات خلال أيام بعد التحذير الموجه لموظفي الخدمات.

وأضاف أن عمليات البحث عن أماكن الحصول على اللقاح في موسكو ارتفعت بواقع مرتين ونصف فقط.

ونقل عن موظف اشترى شهادة مزورة له ولزوجته قبل شهرين أنه دفع خمسة آلاف روبل (نحو 69 دولارا) لكل شهادة.

وحاول زميله شراء شهادة من نفس البائع الأسبوع الماضي لكنه أخبره أن السعر ارتفع إلى 15 ألف روبل على الأقل.

ولجأت العاصمة موسكو ومناطق عدة في روسيا إلى فرض إجراءات صارمة لحث السكان على تلقي التطعيم بسبب زيادة جديدة في حالات الإصابة بفيروس كورونا، وتقول السلطات إن سبب الزيادة يعود إلى سلالة دلتا المتحورة الأشد عدوى.

وتقول سلطات الصحة في موسكو إنها لم ترصد بعد أي شهادات مزورة، لكنها تواصل الرقابة عن كثب.

وتلقى 18 مليونا فقط من سكان روسيا البالغ عددهم 144 مليونا جرعة واحدة على الأقل من أحد اللقاحات بحلول الثاني من يونيو/حزيران الجاري، وذلك منذ بداية حملة التطعيمات قبل خمسة أشهر.

وأمهلت سلطات مدينة موسكو الأسبوع الماضي أرباب العمل في قطاع الخدمات العامة شهرا للتأكد من تلقي 60% من موظفيهم للتطعيم وإلا فسيواجهون غرامة.

وقال رئيس بلدية موسكو هذا الأسبوع إن من لم يحصل على اللقاح من العاملين في الحانات والمطاعم سيُحرم من العلاج بالمستشفيات في الحالات غير الطارئة.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز

حول هذه القصة

كورونا.. أمريكا تلغي الكمامة لمتلقي اللقاح واليونان تفتح أبوابها للسياح واليابان توسع الطوارئ

أعلن مسؤولو الصحة العامة الاتحادية في الولايات المتحدة، أمس الخميس، أن الأمريكيين الذين تلقوا تطعيم كورونا بشكل كامل لم يعودوا في حاجة إلى ارتداء الكمامات سواء كانوا في أماكن مغلقة أو مفتوحة،

14/5/2021

كورونا.. ثلث العسكريين بأمريكا يرفضون تلقي اللقاح ودبلوماسيون يطلبون “جرعات أجنبية”

قال مسؤول كبير بوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إن ثلث أفراد الجيش الأمريكي يرفضون تلقي لقاح فيروس كورونا، بينما ذكرت صحيفة واشنطن بوست أن دبلوماسيين أمريكيين طلبوا لقاحات من دول أجنبية يعيشون بها.

18/2/2021
المزيد من منوعات

مذيع تلفزيوني يقطع النشرة للمطالبة براتبه ورواتب زملائه (فيديو)

المذيع كاليمينا كابيندا خلال النشرة

صيادو النيازك في المغرب.. رحالة يبحثون عن كنوز فريدة قادمة من الفضاء (فيديو)

علي المغازي رحالة يبحث عن النيازك في صحراء المغرب (رويترز)

“الشباب فقدوا الثقة في الدعاة ووعظهم”.. فما العمل؟ (فيديو)

الدكتور عمر عبد الكافي (الجزيرة مباشر)

شاهد: فيل جائع يحطم جدار منزل بحثا عن وجبة طعام

الأكثر قراءة

انهيار صحفية مقدسية باكية عند تذكر الأطفال المعتقلين لدى الاحتلال (فيديو)

الصحفية زينة الحلواني بكت عند تذكر الأطفال المعتقلين لدى الاحتلال

غرس قلما في رقبته.. ناشط معارض يطعن نفسه خلال جلسة محاكمته (فيديو)

شاهد: فتاة تهاجم دبا لإنقاذ كلابها

ركضت هيلي نحو الدب ودفعته فسقط من على الجدار (مواقع التواصل)

شاهد: طائرة بدون طيار “توثق لحظة تحطمها” داخل بركان في أيسلندا