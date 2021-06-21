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لدخولها البلاد بطريق غير شرعي.. تدمير عشرات السيارات الفارهة بالفلبين (فيديو)

دمرت السلطات 21 سيارة فارهة (فيسبوك)
دمرت السلطات 21 سيارة فارهة (فيسبوك)
21/6/2021

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر تدمير سلطات الجمارك الفلبينية 21 سيارة فارهة لدخولها البلاد بشكل غير شرعي.

ويظهر المقطع عدة سيارات فارهة متوقفة فيما يقوم حفار ضخم بتدميرها واحدة تلو أخرى.

ومن بين السيارات التي تم تدميرها سيارة من طراز ماكلارين وهي واحدة من بين 350 سيارة مشابهة فقط في العالم.

وقال مغردون إن السلطات دمرت 17 سيارة فارهة في شهر فبراير/ شباط الماضي ضمن نفس البرنامج.

وردت السلطات على منتقدي تدمير السيارات بدلا من بيعها بالمزاد بالقول إنها ستحصل على عائدات أكبر إذا لم يتم تهريب السيارات ودفع المهربون الرسوم المستحقة عليها بعد أن يروا تدمير سياراتهم بأعينهم.

المصدر : الجزيرة مباشر

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