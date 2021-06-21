لدخولها البلاد بطريق غير شرعي.. تدمير عشرات السيارات الفارهة بالفلبين (فيديو)

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر تدمير سلطات الجمارك الفلبينية 21 سيارة فارهة لدخولها البلاد بشكل غير شرعي.

ويظهر المقطع عدة سيارات فارهة متوقفة فيما يقوم حفار ضخم بتدميرها واحدة تلو أخرى.

How fast can you lay waste to a brand new P34 Million McLaren 620R, one of only 350 produced in the whole world and a host of other luxury vehicles? Less than 30 minutes for backhoe operator Rommel Morales.

This is the @CustomsPH condemnation program of smuggled vehicles… pic.twitter.com/H3y9SgeG2u — Raffy Tima (@raffytima) June 18, 2021

ومن بين السيارات التي تم تدميرها سيارة من طراز ماكلارين وهي واحدة من بين 350 سيارة مشابهة فقط في العالم.

وقال مغردون إن السلطات دمرت 17 سيارة فارهة في شهر فبراير/ شباط الماضي ضمن نفس البرنامج.

وردت السلطات على منتقدي تدمير السيارات بدلا من بيعها بالمزاد بالقول إنها ستحصل على عائدات أكبر إذا لم يتم تهريب السيارات ودفع المهربون الرسوم المستحقة عليها بعد أن يروا تدمير سياراتهم بأعينهم.