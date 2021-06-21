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حادث مروع يودي بحياة 10 أطفال ورجليْن في ألاباما الأمريكية (فيديو)

موظفو الطوارئ في موقع الحادث بعد اصطدام حوالي 18 مركبة معًا على طريق سريع في ألاباما (رويترز)
موظفو الطوارئ في موقع الحادث بعد اصطدام حوالي 18 مركبة معًا على طريق سريع في ألاباما (رويترز)
21/6/2021-|آخر تحديث: 21/6/202111:28 AM (مكة المكرمة)

أعلنت وسائل إعلام أمريكية مساء الأحد مصرع 12 شخصا بينهم 10 أطفال في ولاية ألاباما (جنوب شرق) جراء سوء الأحوال الجوية.

ووقع الحادث عند اصطدام شاحنة مع حوالي 15 مركبة أخرى على الطريق السريع في الولاية حسب موقع الحرة الأمريكي.

ونقلت وكالة أسوشيتد برس الأحد عن الطبيب الشرعي في مقاطعة باتلر واين غارلوك قوله “لقد تأكدنا من مصرع 12 شخصا بينهم 10 أطفال في حادث السير المروع الذي وقع مساء السبت”.

وأضاف أنه من المحتمل أن تكون السيارات قد انزلقت فوق الطرق المبللة.

وأكد غارلوك مصرع 9 أطفال وأب حيث كانوا عند وقوع الحادث في سيارة تابعة لـمزرعة بنات مقاطعة تالابوسا وهي منظمة غير ربحية تعنى بالأطفال المهملين أو الذين تعرضوا لسوء المعاملة.

وقال غارلوك إن والداً يبلغ من العمر 29 عاما وابنته البالغة من العمر 9 أشهر لقيا مصرعهما أيضا في سيارة أخرى.

وفي السياق نفسه قال قائد شرطة مقاطعة باتلر داني بوند في تصريح صحفي إن عدة أشخاص أصيبوا أيضا ولم يتم التعرف على الضحايا على الفور بحسب أسوشيتد برس.

وتسببت العاصفة الاستوائية بأمطار غزيرة في جنوب شرقي الولايات المتحدة، السبت.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
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