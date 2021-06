حادث مروع يودي بحياة 10 أطفال ورجليْن في ألاباما الأمريكية (فيديو)

أعلنت وسائل إعلام أمريكية مساء الأحد مصرع 12 شخصا بينهم 10 أطفال في ولاية ألاباما (جنوب شرق) جراء سوء الأحوال الجوية.

ووقع الحادث عند اصطدام شاحنة مع حوالي 15 مركبة أخرى على الطريق السريع في الولاية حسب موقع الحرة الأمريكي.

ونقلت وكالة أسوشيتد برس الأحد عن الطبيب الشرعي في مقاطعة باتلر واين غارلوك قوله “لقد تأكدنا من مصرع 12 شخصا بينهم 10 أطفال في حادث السير المروع الذي وقع مساء السبت”.

وأضاف أنه من المحتمل أن تكون السيارات قد انزلقت فوق الطرق المبللة.

Traffic finally being diverted back south in the northbound lane. 4 hour standstill but we are on the other side. Prayers for those involved in that horrific accident! @spann pic.twitter.com/G86jguv4FG

— ALANA (@AlanaTuckerF) June 19, 2021