شاهد: ممثلة مصرية تتهم محمد رمضان بالتطاول عليها وسبّها.. ماذا حدث؟

اتهمت الممثلة المصرية وعضو مجلس الشيوخ سميرة عبد العزيز الممثل محمد رمضان بالتطاول عليها وسبها لرفضها مشاركته في أحد أعماله الدرامية وذلك اعتراضا على المحتوى الذي يقدمه، حسب قولها.

وقالت سميرة خلال ندوة ليومية “المصري اليوم” إنها رفضت تجسيد دور الأم في عمل درامي مع محمد رمضان إلا أن الأخير لم يقبل هذا الرفض وقالها لها ” أنتي شحاتة (متسولة). أنا أحصل على 20 مليونا وأنت أجرك 20 ألفا”.

وتصاعدت ردود الفعل في مصر عقب تلك التصريحات المصورة للممثلة وعضوة مجلس النواب، وهو ما دفع أحد نواب مجلس الشيوخ المصري للمطالبة باستدعاء وزيرة الثقافة ونقيب الممثلين بشأن تصريحات محمد رمضان المسيئة لأحد أعضاء مجلس الشيوخ.

وتعهد نقيب الممثلين في تصريحات صحفية بإجراء تحقيق في الأمر مؤكدا عدم معرفته به من قبل، نظرا لأن سميرة عبد العزيز لم تعلن عنه إلا خلال الندوة الصحفية.

الى متى سوف تترك الدوله هذا البلطجى يفسد فى الارص اسمعوا لماذا قال #البلطجي ل_#سميرة_عبدالعزيز:

يا شحاتة انا باخد ٢٠ مليون وانتي بتاخدي ٢٠ ألف pic.twitter.com/a54FtWmSrc — hamada alashkar (@hamadaalashkar) June 19, 2021

هذا كله صحيح …ولكن الفنانة سميرة عبد العزيز عندما استلمت الواتس اب وفيه ما فيه…لماذا لا تبادر باقامة دعوى عليه للسب وساكتة ليه وقاعدة تشتكي ..وهي الحق معها لماذا السكوت عن الدعوى…؟!

هنا مبعث التساؤل!؟ https://t.co/m4DPCExmQa — زهوة (@MaysoonAwni) June 19, 2021

الفنانة القديرة المحترمة سميرة عبدالعزيز يعرف المصريون جيدا تاريخها الفنى المشرف كما يعرفون تاريخ البلطجى جربان السينما المصرية ايضا فى تجسيد ادوار شوهت الزمن الجميل لازم يتحاسب يارب انت المنتقم الجبار منه اللهم اخسف به وبداره الارض — Dr.tawfeek (@Drtawfeek2) June 19, 2021

#الفن_رسالة#هنغرد_في_عشق_مصر

سميره عبد العزيز . اقدم لك اعتزارى واسفى

ليس لشخصك الكريم فقط بل لما وصلنا اليه من قله ادب وسفاله وعدم احترام من قله منحله لبعضنا البعض . انت فنانه عظيمه ومحترمه واعمالك تشهد على ذلك. فتقبلى اسفى pic.twitter.com/qb22XHD1OH — Sherif adel (@adelbahr12) June 19, 2021