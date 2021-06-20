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شاهد: ممثلة مصرية تتهم محمد رمضان بالتطاول عليها وسبّها.. ماذا حدث؟

الممثلة المصرية سميرة عبد العزيز خلال تكريمها في أحد المهرجانات (الفرنسية - أرشيف)
الممثلة المصرية سميرة عبد العزيز خلال تكريمها في أحد المهرجانات (الفرنسية - أرشيف)
19/6/2021-|آخر تحديث: 20/6/202112:43 AM (مكة المكرمة)

اتهمت الممثلة المصرية وعضو مجلس الشيوخ سميرة عبد العزيز الممثل محمد رمضان بالتطاول عليها وسبها لرفضها مشاركته في أحد أعماله الدرامية وذلك اعتراضا على المحتوى الذي يقدمه، حسب قولها.

وقالت سميرة خلال ندوة ليومية “المصري اليوم” إنها رفضت تجسيد دور الأم في عمل درامي مع محمد رمضان إلا أن الأخير لم يقبل هذا الرفض وقالها لها ” أنتي شحاتة (متسولة). أنا أحصل على 20 مليونا وأنت أجرك 20 ألفا”.

 

وتصاعدت ردود الفعل في مصر عقب تلك التصريحات المصورة للممثلة وعضوة مجلس النواب، وهو ما دفع أحد نواب مجلس الشيوخ المصري للمطالبة باستدعاء وزيرة الثقافة ونقيب الممثلين بشأن تصريحات محمد رمضان المسيئة لأحد أعضاء مجلس الشيوخ.

وتعهد نقيب الممثلين في تصريحات صحفية بإجراء تحقيق في الأمر مؤكدا عدم معرفته به من قبل، نظرا لأن سميرة عبد العزيز لم تعلن عنه إلا خلال الندوة الصحفية.

 

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند

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