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حاول تحطيم رقم قياسي عالمي فلقي مصرعه (فيديو)

الأمريكي أليكس هارفيل (فيسبوك)
الأمريكي أليكس هارفيل (فيسبوك)
20/6/2021-|آخر تحديث: 20/6/202105:01 PM (مكة المكرمة)

لقي الأمريكي أليكس هارفيل (28 عاماً) مصرعه خلال محاولته تحطيم رقم قياسي عالمي بالقفز لمسافة 106.98 متراً على دراجته النارية.

وأظهر مقطع فيديو هارفيل وهو يركب دراجة نارية ويسير بسرعة كبيرة، ثم يقفز بها عاليا في الهواء، قبل أن يصطدم بمنحدر رملي بقوة ويسقط من فوق دراجته.

وقالت صحيفة محلية إن هارفيل فقد خوذته أثناء الاصطدام. وقال مكتب مأمور مقاطعة غرانت “أعمق تعاطفنا مع عائلة أليكس وأصدقائه وأحبائه”.

وقالت زوجته جيسيكا التي كانت في المعرض الجوي مع أبنائهما قبل تحطم الطائرة إنه قضى الأسبوعين الماضيين في التحضير للمغامرة.

وكان هارفيل متسابقًا محترفًا وحطم رقمين قياسيين سابقين في القفز بالدراجات النارية، بحسب صحيفة (كولومبيا باسن هيرالد) المحلية.

المصدر : الجزيرة مباشر

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