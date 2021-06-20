حاول تحطيم رقم قياسي عالمي فلقي مصرعه (فيديو)

لقي الأمريكي أليكس هارفيل (28 عاماً) مصرعه خلال محاولته تحطيم رقم قياسي عالمي بالقفز لمسافة 106.98 متراً على دراجته النارية.

وأظهر مقطع فيديو هارفيل وهو يركب دراجة نارية ويسير بسرعة كبيرة، ثم يقفز بها عاليا في الهواء، قبل أن يصطدم بمنحدر رملي بقوة ويسقط من فوق دراجته.

قفزة أنهت حياته بشكل مأساوي

لقي الأمريكي أليكس هارفيل (28 عامًا) حتفه في حادث مؤلم أثناء محاولته تحطيم الرقم القياسي العالمي بالقفز لمسافة 106.98متراً على دراجته النارية🏍#مباشر pic.twitter.com/r6kIuRIORi — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) June 20, 2021

وقالت صحيفة محلية إن هارفيل فقد خوذته أثناء الاصطدام. وقال مكتب مأمور مقاطعة غرانت “أعمق تعاطفنا مع عائلة أليكس وأصدقائه وأحبائه”.

وقالت زوجته جيسيكا التي كانت في المعرض الجوي مع أبنائهما قبل تحطم الطائرة إنه قضى الأسبوعين الماضيين في التحضير للمغامرة.

وكان هارفيل متسابقًا محترفًا وحطم رقمين قياسيين سابقين في القفز بالدراجات النارية، بحسب صحيفة (كولومبيا باسن هيرالد) المحلية.