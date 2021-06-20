بعد فصلهما.. توأمان سياميان يبدآن الوقوف والمشي (فيديو)

بدأ توأمان سياميان في الوقوف والمشي على قدميهما بعد جراحة فصل ناجحة في بريطانيا مطلع العام الماضي.

ويخضع الصبيان التركيان ديرمان وييغيت أفرنسال البالغان من العمر 3 سنوات لعملية تأهيل طبية في مستشفى بالعاصمة التركية أنقرة.

وولد التوأمان السياميان بولاية أنطاليا، في 22 من يونيو/حزيران 2018، متصلين من الرأس وتكفلت الرئاسة التركية حينها بكامل مصاريف علاجهما.

وبدأت رحلة العلاج، في مطلع ديسمبر/كانون الأول 2019، إذ أقلتهما طائرة إسعاف تركية إلى بريطانيا لإجراء العمليات الجراحية.

وأجري للتوأمين 3 جراحات في غاية الصعوبة والدقة شارك فيها 42 طبيبا تكلّلت بالنجاح، في 28 من يناير/كانون الثاني 2020.