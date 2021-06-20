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بعد فصلهما.. توأمان سياميان يبدآن الوقوف والمشي (فيديو)

20/6/2021

بدأ توأمان سياميان في الوقوف والمشي على قدميهما بعد جراحة فصل ناجحة في بريطانيا مطلع العام الماضي.

ويخضع الصبيان التركيان ديرمان وييغيت أفرنسال البالغان من العمر 3 سنوات لعملية تأهيل طبية في مستشفى بالعاصمة التركية أنقرة.

وولد التوأمان السياميان بولاية أنطاليا، في 22 من يونيو/حزيران 2018، متصلين من الرأس وتكفلت الرئاسة التركية حينها بكامل مصاريف علاجهما.

وبدأت رحلة العلاج، في مطلع ديسمبر/كانون الأول 2019، إذ أقلتهما طائرة إسعاف تركية إلى بريطانيا لإجراء العمليات الجراحية.

وأجري للتوأمين 3 جراحات في غاية الصعوبة والدقة شارك فيها 42 طبيبا تكلّلت بالنجاح، في 28 من يناير/كانون الثاني 2020.

 

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر

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