مصر.. غرق سفينة خدمات بترولية بالبحر الأحمر ومصرع قبطانها

شهدت سواحل مدينة رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر في مصر صباح اليوم غرق سفينة خدمات بترولية مما أسفر عن غرق قبطانها، بينما جرى إنقاذ 11 آخرين وجاري البحث عن مهندس مفقود.

وبحسب ما نشرته صحف محلية فإن السفينة “إنسبيكتا 7” مملوكة لإحدى شركات الخدمات البترولية التابعة للشركة العامة للبترول.

وفاة القبطان يسري سلطان في غرق سفينة خدمات بترولية قبالة سواحل مدينة #رأس_غارب في البحر الأحمر وجاري البحث عن أحد المفقودين pic.twitter.com/mnxDTZOTcl — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) June 2, 2021

وغرقت السفينة بعد إبحارها من الشركة إلى داخل المياه حيث اصطدمت بمركب غارق في قاع البحر وتوفى قبطان المركب القبطان يسري سلطان بينما مازالت عمليات البحث مستمرة عن فرد مفقود وجرى إنقاذ 11 من باقي أفراد طاقم المركب.

ويبلغ طول السفينة 61 مترا وعرضها 14 مترا وتم بناؤها في عام 1999 وتبلغ حمولتها 1267 طن وترفع العلم المصري.

وقد بدأت الوحدة المحلية بمدينة رأس غارب في رفع درجة الطوارئ ودفعت بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ومتابعة عمليات البحث عن الشخص المفقود.

وكان قبطان السفينة قد رفض مغادرتها أثناء تعرضها للغرق حتى يتم إنقاذ أفراد الطاقم حتي لقي مصرعه، بحسب ما ذكرته الصحف.

وكانت الأجهزة المعنية بمحافظة البحر الأحمر قد تلقت إخطارا بغرق مركب الخدمات البترولية بسبب اصطدامها بمركب في قاع البحر.