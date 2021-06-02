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مصر.. غرق سفينة خدمات بترولية بالبحر الأحمر ومصرع قبطانها

صورة للسفينة inspecta 7 (مواقع التواصل)
صورة للسفينة inspecta 7 (مواقع التواصل)
2/6/2021-|آخر تحديث: 2/6/202112:51 PM (مكة المكرمة)

شهدت سواحل مدينة رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر في مصر صباح اليوم غرق سفينة خدمات بترولية مما أسفر عن غرق قبطانها، بينما جرى إنقاذ 11 آخرين وجاري البحث عن مهندس مفقود.

وبحسب ما نشرته صحف محلية فإن السفينة “إنسبيكتا 7” مملوكة لإحدى شركات الخدمات البترولية التابعة للشركة العامة للبترول.

وغرقت السفينة بعد إبحارها من الشركة إلى داخل المياه حيث اصطدمت بمركب غارق في قاع البحر وتوفى قبطان المركب القبطان يسري سلطان بينما  مازالت عمليات البحث مستمرة عن فرد مفقود وجرى إنقاذ 11 من باقي أفراد طاقم المركب.

ويبلغ طول السفينة 61 مترا وعرضها 14 مترا وتم بناؤها في عام 1999 وتبلغ حمولتها 1267 طن وترفع العلم المصري.

وقد بدأت الوحدة المحلية بمدينة رأس غارب في رفع درجة الطوارئ ودفعت بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ومتابعة عمليات البحث عن الشخص المفقود.

وكان قبطان السفينة قد رفض مغادرتها أثناء تعرضها للغرق حتى يتم إنقاذ أفراد الطاقم حتي لقي مصرعه، بحسب ما ذكرته الصحف.

وكانت الأجهزة المعنية بمحافظة البحر الأحمر قد تلقت إخطارا بغرق مركب الخدمات البترولية بسبب اصطدامها بمركب في قاع البحر.

المصدر : الجزيرة مباشر + صحف ومواقع مصرية

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