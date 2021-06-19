قضى معه أكثر من 13 عاما.. وفاة كلب الرئيس الأمريكي جو بايدن

أعلن الرئيس الأمريكي في بيان له نشره عبر صفحته في تويتر وفاة كلبه “تشامب” الذي قضى معه أكثر من 13 عاما، قائلا إنه سوف يفتقده.

ونعى الرئيس الأمريكي جو بايدن كلبه “تشامب” الذي قال إنه كان رفيقه الدائم خلال الـ 13 سنة الماضية وكان محبوبا من العائلة بأكملها.

وذكر بيان نشر على الحساب الرسمي للرئيس الأمريكي أن الكلب “تشامب” من فصيلة جيرمان شيبرد، توفي في هدوء بالبيت الأبيض وأنه قضى أيامه الأخيرة ملتصقا بالعائلة داخل مقر الإقامة.

Our family lost our loving companion Champ today. I will miss him. pic.twitter.com/sePqXBIAsE — President Biden (@POTUS) June 19, 2021

و”تشامب” كان أكبر كلبي الرئيس الأمريكي، اللذين انتقلا معه إلى البيت الأبيض مطلع العام الجاري.

وخضع كلبه الأصغر “ميجر” وهو من نفس الفصيلة أيضا لفترتي تدريب خارج البيت الأبيض بعد حادثي عض في مقر الإقامة الرئاسي.

وقضى تشامب بعض الوقت في البيت الأبيض قبل ذلك عندما كان بايدن نائبا للرئيس، قبل أن ينتقل للعيش في البيت الأبيض بشكل دائم في يناير/كانون الثاني من العام الحالي.

أما “ميجر”فتبنته أسرة بايدن، عندما كان جروا صغيرا آنذاك ويبلغ من العمر ثلاث سنوات، من جمعية ديلاوير الخيرية في عام 2018”.

“تشامب” و”ميجر” كلبا الرئيس الأمريكي جو بايدن (رويترز)