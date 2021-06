قضى معه أكثر من 13 عاما.. وفاة كلب الرئيس الأمريكي جو بايدن

أعلن الرئيس الأمريكي في بيان له نشره عبر صفحته في تويتر وفاة كلبه “تشامب” الذي قضى معه أكثر من 13 عاما، قائلا إنه سوف يفتقده.

ونعى الرئيس الأمريكي جو بايدن كلبه “تشامب” الذي قال إنه كان رفيقه الدائم خلال الـ 13 سنة الماضية وكان محبوبا من العائلة بأكملها.

وذكر بيان نشر على الحساب الرسمي للرئيس الأمريكي أن الكلب “تشامب” من فصيلة جيرمان شيبرد، توفي في هدوء بالبيت الأبيض وأنه قضى أيامه الأخيرة ملتصقا بالعائلة داخل مقر الإقامة.

Our family lost our loving companion Champ today. I will miss him. pic.twitter.com/sePqXBIAsE

— President Biden (@POTUS) June 19, 2021