“وادي الموت” بكاليفورنيا سجل أعلى درجة.. موجة حر شديد تضرب جنوب غربي أمريكا

واصلت موجة حر شديد أمس الجمعة اجتياحها لجنوب غربي الولايات المتحدة وذلك لليوم الخامس على التوالي وأثرت بشكل كبير على الحياة اليومية للمواطنين.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية الأمريكية من احتمال حدوث وفيات بسبب تلك الموجة التي طالت 50 مليون شخص جنوب غربي البلاد، مشيرة لإعلان حالة طوارئ في ولاية كاليفورنيا، إحدى أكثر الولايات تضررًا من الحر.

Amid the current heat event the updated Drought Monitor was released today. D3-D4 conditions persist across the Bay Area and much of Northern/Central CA. #CAwx #DroughtMonitor pic.twitter.com/ThEIbS5xQI — NWS Bay Area (@NWSBayArea) June 18, 2021

وأشار حاكم ولاية كاليفورنيا غافين نيوسوم أنه في ظل موجة الحرارة التي بلغ متوسطها حوالي 43 درجة مئوية في جميع أنحاء الولاية، تم إعلان حالة طوارئ حتى يوم الأحد بسبب مخاوفهم من انهيار الأنظمة الكهربائية.

على الصعيد ذاته قال خبير الأرصاد والمناخ بارك ويليامز من جامعة كاليفورنيا لشبكة (سي إن إن) الإخبارية إن موجات الحر الشديد تزداد سوءًا على الجانب الغربي بسبب جفاف التربة ويمكننا أن نرى عدة موجات مماثلة حتى نهاية الصيف.

وأشارت تقارير الطقس أن “وادي الموت” أكثر مناطق كاليفورنيا ارتفاعًا من حيث درجات الحرارة سجل الجمعة أكثر من 54 درجة مئوية.

⚠️HIGH TEMP UPDATE: PALM SPRINGS ⚠️ Palm Springs officially reached 123 degrees this afternoon. This has TIED the all-time high temperature record. Palm Springs has reached 123 degrees three other times in recorded history:

August 1, 1993

July 28, 1995

July 29, 1995#CAwx — NWS San Diego (@NWSSanDiego) June 17, 2021

وحذّرت التقارير من استمرار الارتفاع الكبير بدرجات الحرارة خلال عطلة نهاية الأسبوع بعد أن وصلت منذ بداية الأسبوع لأرقام قياسية بالعديد من الولايات الأخرى غربي البلاد مثل أريزونا والولايات المجاورة ويوتا ومونتانا وأيداهو.

وزادت موجة الحر الضغط على محطات الطاقة في تكساس وكاليفورنيا هذا الأسبوع لكنها صمدت أمام أرقام الاستهلاك القياسية.

The high temperature in Phoenix is now up to 117°, breaking the previous daily record by 3 degrees. #azwx pic.twitter.com/leAwHMyRNG — NWS Phoenix (@NWSPhoenix) June 17, 2021