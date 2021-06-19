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“وادي الموت” بكاليفورنيا سجل أعلى درجة.. موجة حر شديد تضرب جنوب غربي أمريكا

مواطن أمريكي يبرد رأسه بالثلج حيث يقرأ مقياس الحرارة غير الرسمي 130 درجة فهرنهايت أي 54.4 درجة مئوية (رويترز)
مواطن أمريكي يبرد رأسه بالثلج حيث يقرأ مقياس الحرارة غير الرسمي 130 درجة فهرنهايت أي 54.4 درجة مئوية (رويترز)
19/6/2021-|آخر تحديث: 19/6/202110:47 AM (مكة المكرمة)

واصلت موجة حر شديد أمس الجمعة اجتياحها لجنوب غربي الولايات المتحدة وذلك لليوم الخامس على التوالي وأثرت بشكل كبير على الحياة اليومية للمواطنين.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية الأمريكية من احتمال حدوث وفيات بسبب تلك الموجة التي طالت 50 مليون شخص جنوب غربي البلاد، مشيرة لإعلان حالة طوارئ في ولاية كاليفورنيا، إحدى أكثر الولايات تضررًا من الحر.

وأشار حاكم ولاية كاليفورنيا غافين نيوسوم أنه في ظل موجة الحرارة التي بلغ متوسطها حوالي 43 درجة مئوية في جميع أنحاء الولاية، تم إعلان حالة طوارئ حتى يوم الأحد بسبب مخاوفهم من انهيار الأنظمة الكهربائية.

على الصعيد ذاته قال خبير الأرصاد والمناخ بارك ويليامز من جامعة كاليفورنيا لشبكة (سي إن إن) الإخبارية إن موجات الحر الشديد تزداد سوءًا على الجانب الغربي بسبب جفاف التربة ويمكننا أن نرى عدة موجات مماثلة حتى نهاية الصيف.

وأشارت تقارير الطقس أن “وادي الموت” أكثر مناطق كاليفورنيا ارتفاعًا من حيث درجات الحرارة سجل الجمعة أكثر من 54 درجة مئوية.

وحذّرت التقارير من استمرار الارتفاع الكبير بدرجات الحرارة خلال عطلة نهاية الأسبوع بعد أن وصلت منذ بداية الأسبوع لأرقام قياسية بالعديد من الولايات الأخرى غربي البلاد مثل أريزونا والولايات المجاورة ويوتا ومونتانا وأيداهو.

وزادت موجة الحر الضغط على محطات الطاقة في تكساس وكاليفورنيا هذا الأسبوع لكنها صمدت أمام أرقام الاستهلاك القياسية.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر

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