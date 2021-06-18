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منوعات|اليونان

بسبب ساعة يد ذكية.. رجل يقر بقتل زوجته بعد شهر من الجريمة

صورة أرشيفية (غيتي)
صورة أرشيفية (غيتي)
17/6/2021-|آخر تحديث: 18/6/202112:58 AM (مكة المكرمة)

قالت الشرطة اليونانية إن رجلا اعترف بقتل زوجته بعد أن كان قد ادعى من قبل أن لصوصا اقتحموا منزله وقيدوه ثم خنقوها.

وقال بيان للشرطة إن الزوج (33 عامًا) اعترف بقتل زوجته (20 عامًا) في ضاحية بالعاصمة أثينا بعد ما يزيد قليلا عن شهر من إبلاغه عن الهجوم، في 11 مايو/أيار الماضي.

وكان الرجل الشاهد الوحيد في القضية وقال للمحققين إن ثلاثة لصوص اقتحموا منزله وقيّدوه وخنقوا زوجته أمام رضيعهما البالغ من العمر 11 شهرا.

لكن بعد ظهور أدلة جديدة من كاميرات المراقبة في المنزل وساعة يد ذكية كانت زوجته ترتديها تم احتجاز الرجل واستجوابه لفترة مطوّلة.

وقال مصدر في الشرطة إن الرجل قال إن مشاجرة وقعت بينه وبين زوجته قبل الجريمة.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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