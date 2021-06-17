نسر مصري يظهر في جزر بريطانية لأول مرة منذ 150 عاما (فيديو)

فُقدت “ملكة غربان” برج لندن، وفق ما أعلن صاحبها مطمئنا في الوقت نفسه، بأن سبعة طيور لا تزال تعيش في الموقع، وهو شرط لازم لمنع سقوط المملكة وفق الأساطير المتوارثة.
تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في بريطانيا مقطع فيديو وصور لظهور نادر لنسر مصري في جزر بريطانيا جنوب غربي إنجلترا.
وقالت صحيفة (إندبندنت) البريطانية إن هذا الظهور هو الثالث للنسر المصري والأول منذ عام 1868.
Egyptian vulture on Scilly!!! 💥 #ScillyBirds pic.twitter.com/Z7hAAhEJ7n
— Scott Reid (@stmarys_patch) June 14, 2021
وكان الظهور الأول للنسر المصري في سماء بريطانيا عام 1825.
ويوجد هذا الطائر -واسمه (العقاب المصري)- في جنوب أوربا وشمال أفريقيا وجنوب وغرب آسيا.
Having seen that there was a big bird seen flying over St Mary's in the fog earlier I was not expecting an Egyptian Vulture to appear out of the mist over my head on Tresco in late morning. Thankfully it sat for a while- what a bird! pic.twitter.com/4YGaY0cfBt
— Will Wagstaff (@IWTScilly) June 14, 2021
ويهاجر العقاب المصري خلال فصل الصيف من جنوب أوربا إلى أفريقيا ثم يعود إلى أوربا خلال فصل الصيف وتم تسجيل ظهور بعض الطيور في مناطق مثل جنوب السويد.
A few flight shots of the Egyptian vulture from yesterday afternoon before it departed Tresco for a tour of St. Mary’s. An exceptionally cool bird in flight, a very surreal moment seeing it in Scillonian air space! #ScillyBirds pic.twitter.com/lCYnClVfeQ
— Scott Reid (@stmarys_patch) June 15, 2021