نسر مصري يظهر في جزر بريطانية لأول مرة منذ 150 عاما (فيديو)

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في بريطانيا مقطع فيديو وصور لظهور نادر لنسر مصري في جزر بريطانيا جنوب غربي إنجلترا.

وقالت صحيفة (إندبندنت) البريطانية إن هذا الظهور هو الثالث للنسر المصري والأول منذ عام 1868.

وكان الظهور الأول للنسر المصري في سماء بريطانيا عام 1825.

ويوجد هذا الطائر -واسمه (العقاب المصري)- في جنوب أوربا وشمال أفريقيا وجنوب وغرب آسيا.

Having seen that there was a big bird seen flying over St Mary's in the fog earlier I was not expecting an Egyptian Vulture to appear out of the mist over my head on Tresco in late morning. Thankfully it sat for a while- what a bird! pic.twitter.com/4YGaY0cfBt

— Will Wagstaff (@IWTScilly) June 14, 2021