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نسر مصري يظهر في جزر بريطانية لأول مرة منذ 150 عاما (فيديو)

لم يظهر العقاب المصري في سماء بريطانيا منذ أكثر من 150 عاما (تويتر)
لم يظهر العقاب المصري في سماء بريطانيا منذ أكثر من 150 عاما (تويتر)
17/6/2021-|آخر تحديث: 17/6/202109:35 PM (مكة المكرمة)

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في بريطانيا مقطع فيديو وصور لظهور نادر لنسر مصري في جزر بريطانيا جنوب غربي إنجلترا.

وقالت صحيفة (إندبندنت) البريطانية إن هذا الظهور هو الثالث للنسر المصري والأول منذ عام 1868.

وكان الظهور الأول للنسر المصري في سماء بريطانيا عام 1825.

ويوجد هذا الطائر -واسمه (العقاب المصري)- في جنوب أوربا وشمال أفريقيا وجنوب وغرب آسيا.

ويهاجر العقاب المصري خلال فصل الصيف من جنوب أوربا إلى أفريقيا ثم يعود إلى أوربا خلال فصل الصيف وتم تسجيل ظهور بعض الطيور في مناطق مثل جنوب السويد.

المصدر : الجزيرة مباشر + صحف بريطانية + وكالات

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