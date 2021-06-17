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رد فعل هستيري لشاب أمريكي ووالديه بعد قبوله بجامعة هارفارد (فيديو)

(مواقع التواصل)
(مواقع التواصل)
17/6/2021-|آخر تحديث: 17/6/202111:12 PM (مكة المكرمة)

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للحظة معرفة شاب أمريكي ووالديه بقبوله في جامعة هارفارد الشهيرة.

ويُظهر المقطع الطالب نيكو فاسكيز ووالديه خلفه خلال تصفحه أحد المواقع لمعرفة نتيجة طلب التحاقه بالجامعة.

وبدت على العائلة ملامح الصدمة والفرح فيما انخرط نيكو في نوبة بكاء هستيري من السعادة.

ونقل أحد المواقع الأمريكية عن نيكو أنه شعر بسعادة غامرة بشكل خاص لأن والده علم بهذا الخبر، موضحا أن والده مصاب بحالة متقدمة من سرطان البنكرياس.

وأضاف أن والدته مهاجرة من كولومبيا وقدمت إلى الولايات المتحدة وهي لا تعرف حرفا من اللغة الإنجليزية، ولكنها تعمل الآن أخصائية تخاطب.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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