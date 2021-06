دعوات لمقاطعة متاجر زارا.. ما السبب؟ (فيديو)

دعا ناشطون إلى مقاطعة شركة الملابس العالمية (زارا) بعدما أعلنت مصممتها الرئيسية للأزياء النسائية فانيسا بيريلمان دعم إسرائيل صراحة في معرض ردها على عارض الأزياء الفلسطيني قاهر حرحش.

وقالت فانيسا في محادثة لها مع قاهر “أنت تحاول أن تظهر للعالم أن إسرائيل دولة شريرة ترتكب أفعالا مروعة بحق الفلسطينيين. يا إلهي أشعر بالغثيان، كل ذلك أكاذيب ولكن لا بأس، فالناس في مجالي يعلمون الحقيقة حول إسرائيل وفلسطين وأنا لن أتوقف عن الدفاع عن إسرائيل”.

وأضافت في ردها الذي نشره حرحش عبر إنستغرام قبل أن تغلق حسابها بعد الكشف عن حديثها “الناس أمثالك يأتون ويذهبون في النهاية. وكما نجا اليهود من المحرقة، سننجو من هذا السيرك الإعلامي الذي تنشره”.

وتابعت فانيسا “ربما لو كان شعبك متعلما فلن يفجروا المستشفيات والمدارس التي ساعدت إسرائيل في تمويلها بغزة”.

وأضافت “إسرائيل لا تعلم أطفالها الكراهية أو إلقاء الحجارة على الجنود كما يفعل شعبك”.

كما سخرت المصممة من عمل قاهر في مجال الأزياء مشيرة إلى أنه يتعارض مع الدين الإسلامي.

من جانبه أشار حرحش المولود في القدس المحتلة إلى أن شركة زارا طلبت منه مشاركة اعتذار كتبته فانيسا وهو ما رفضه.

وأكد قائلا “إذا أرادت زارا الإدلاء ببيان معي فيجب أن يقول البيان إنهم يقفون مع السكان الأصليين و يعارضون ما يحدث في معسكرات الاعتقال الصينية في شينجيانغ، وهم بحاجة أيضا إلى معالجة الإسلاموفوبيا”.

وأضاف “عندما قال بعض مصممي الأزياء أشياء معادية للسامية، طُردوا من وظائفهم”.

وسرعان ما دشن نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي حملة لمقاطعة زارا وكتب المدون الفلسطيني عمر غريب “زارا، لن نلتزم الصمت حيال قيام مصممك بمهاجمة النموذج الفلسطيني لدعمه حرية فلسطين والذي يحرض على الكراهية ويتعهد بالدفاع عن الجرائم الإسرائيلية في قطاع غزة والتي تظهر عنصرية مثيرة للاشمئزاز وكراهية الإسلام ومعاداة الفلسطينيين. بادروا بالتحرك أو قاطعوا زارا”.

Hi @ZARA , we wont stay silent about your head designer attacking Palestinian model for supporting #FreePalestine instigating hate & vowing to defend Israeli crimes in #Palestine #Gaza showing disgusting racism, Islamophobia & anti Palestinianism. Take action or #BoycottZara https://t.co/aRXz8RX08c pic.twitter.com/PgiilX9X3P

بينما كتبت ليلى “أدى الخطاب المناهض للفلسطينيين والعرب والمسلمين إلى وضع مصممة زارا فاليسا في ورطة، كانت استجابة زارا أقل من التوقعات ما أثار دعوات لمقاطعة العلامة التجارية، فاليسا التي حاولت التستر على جرائم الاحتلال الإسرائيلي، وهجمات الغوغاء ضد الفلسطينيين، لم تتنمر على عارض أزياء عربي فحسب، بل زعمت أن الإسرائيليين لا يعلمون أطفالهم أن يكرهوا أو يرموا الحجارة على الجنود كما يفعل شعبك، لقد فاتها بوضوح عشرات المقاطع التي تصور أفعال الكراهية التي يرتكبها أطفال إسرائيليون”.

Anti-palestinian, Anti-Arab and Anti-Muslim rhetoric lands Zara designer Vanessa Perilman in hot waters..

Zara's response was below expectations sparking calls to boycott the brand.

Perilman, who tried to whitewash israeli occupation's crimes, and mob attacks against palestinians

— Leila Hatoum (@Leila1H) June 13, 2021