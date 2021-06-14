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طفل يستمتع بالصلاة محمولا على كتف والده في مسجد آيا صوفيا (فيديو)

الطفل يبدو مستمتعا ووالده يحمله راكعا وساجدا
الطفل يبدو مستمتعا ووالده يحمله راكعا وساجدا
14/6/2021-|آخر تحديث: 14/6/202104:54 PM (مكة المكرمة)

أظهر فيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعي مواطنا تركيا يؤدي الصلاة في مسجد آيا صوفيا وهو يحمل طفله الصغير.

ويظهر المقطع الطفل وهو يبدو مستمتعًا ووالده يحمله على يديه ركوعًا وسجودًا، بينما يحاول الطفل امتطاء ظهر والده في مرح.

يذكر أن مسجد آيا صوفيا قد أعيد افتتاحه للصلاة في يوليو/تموز الماضي عقب قرار المحكمة الإدارية العليا التركية، بإلغاء قرار مجلس الوزراء الصادر عام 1934 (الذي كان يقضي بتحويل المسجد إلى متحف) وإعادته للصلاة كما كان منذ فتح السلطان محمد الفاتح القسطنطينية.

وأقيمت في آيا صوفيا أول صلاة جمعة، بمشاركة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بعد انقطاع دام 86 عامًا.

الآلاف يؤدون صلاة الجمعة في ساحات مسجد آيا صوفيا (رويترز)

وشارك في أداء صلاة الجمعة إلى جانب أردوغان، عدد من المسؤولين الأتراك، إضافة لعشرات الآلاف من المواطنين الأتراك والعرب ومن جنسيات أخرى، جاءوا من مناطق مختلفة للمشاركة في هذه المناسبة التاريخية.

واستقبل مسجد آيا صوفيا مليون ونصف المليون زائر منذ افتتاحه أواخر يوليو/تموز الماضي، وحتى نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي حسب ما أعلن عنه مفتي ولاية إسطنبول محمد أمين ماشالي.

المصدر : الجزيرة مباشر

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