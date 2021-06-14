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شاهد: طائرات ورقية تزين سماء غزة بصور وأسماء عشرات الأطفال الشهداء

إطلاق الطائرات جاء ضمن حملة "حقنا نعيش بأمان" (مواقع التواصل)
إطلاق الطائرات جاء ضمن حملة "حقنا نعيش بأمان" (مواقع التواصل)
14/6/2021-|آخر تحديث: 14/6/202103:58 PM (مكة المكرمة)

أطلق عشرات الأطفال الفلسطينيين في قطاع غزة اليوم الإثنين طائرات ورقية تحمل صور وأسماء 67 من الأطفال الشهداء الذين ارتقوا خلال العدوان الأخير على غزة.

وحملت طائرات أخرى شعارات تطالب بحق الأطفال بالعيش بأمان، وثالثة  تطالب المجتمع الدولي بضرورة حمايتهم من بطش آلة الحرب الإسرائيلية ومحاكمة قادة الاحتلال على جرائمهم ضد المدنيين العزل.

وشارك في هذه الفعالية التي نظّمتها جمعية الثقافة والفكر الحر (غير حكومية) نحو 400 طفلًا.

وجاء إطلاق الطائرات الورقية التي تزينت فيها ساحة الكتيبة وسط قطاع غزة، ضمن فعاليات حملة المناصرة التي يقودها أطفال المراكز التربوية التابعة لجمعية الثقافة والفكر الحر، والتي حملت شعار “حقنا نعيش بأمان”.

وقالت الطفلة فرح صقر 11 عاما “أردنا ان نرسل رسالة من خلال إطلاق الطائرات أننا أطفال نستحق الحياة والعيش بأمان مثلنا مثل باقي أطفال العالم”، مشيرة إلي أنها عاشت أيام رعب وخوف أثناء العدوان الأخير على غزة.

وقال الطفل سمير ضاهر (10 سنوات)  “تحلق الطائرات وعليها صور الأطفال الشهداء بالعدوان الأخير لنقول للعالم إن طائرات الاحتلال تستهدف الأطفال والنساء ويجب عليهم حمايتنا”، مؤكدا على أن العالم يجب أن يحاكم الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه ضد الأطفال والنساء والشيوخ.

الطائرات الورقية تحمل صور وأسماء عشرات الأطفال الشهداء (مواقع التواصل)

وبينت مريم زقوت المدير العام لجمعية الثقافة والفكر الحرأن الطائرات الورقية التي تحمل صور 67 شهيدا وشهيدة من الأطفال رسالة من أطفال غزة للعالم تفضح مدى الانتهاكات والجرائم التي ارتكبها الاحتلال بحق المدنيين الآمنين ببيوتهم خلال العدوان الأخير على غزة.

وتابعت أنها أيضًا رسالة إلى المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية والتحرك العاجل والجاد والفاعل لوقف جرائم الاحتلال وانتهاكاته المتصاعدة ضد المواطنين الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة، وتوفير الحماية لهم من خلال تفعيل اتفاقيات جنيف الأربعة.

صور من الفعالية في غزة

وتفجرت الأوضاع في فلسطين في 13 أبريل/نيسان الماضي جراء اعتداءات وحشية إسرائيلية بمدينة القدس المحتلة وامتد التصعيد إلى الضفة الغربية والمناطق العربية داخل إسرائيل ثم تحول إلى عدوان عسكري في غزة استمرت 11 يوماً وانتهت بوقف لإطلاق النار فجر 21 مايو/أيار الماضي.​​​​

وأسفر العدوان الإسرائيلي عن 290 شهيدا بينهم 69 طفلا و40 سيدة و17 مسنا وأكثر من 8900 مصاب، مقابل مقتل 13 إسرائيليا وإصابة مئات خلال رد الفصائل في غزة بإطلاق صواريخ على إسرائيل.

رسالة من أطفال غزة للعالم تفضح مدى الانتهاكات والجرائم التي ارتكبها الاحتلال بحق المدنيين الآمنين (مواقع التواصل)
المصدر : الجزيرة مباشر

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