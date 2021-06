“ظللت في فمه المغلق وحولي الظلام”.. 40 ثانية تحدد مصير صياد قبل أن يبتلعه حوت

نجا غواص يعمل بصيد جراد البحر بأعجوبة دون أن يصاب بأذى تقريبًا بعد أن كاد أن يبتلعه حوت أحدب صباح يوم الجمعة الماضي في منطقة كيب كود بولاية ماساشوستس الأمريكية.

وذكر مايكل باكارد، 56 عامًا، في مقابلات محلية وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، أنه كان يغوص قبالة سواحل بروفينستاون عندما أخذه الحوت فجأة في فمه.

وكتب باكارد في وقت لاحق على فيسبوك “ظللت في فمه المغلق من 30 إلى 40 ثانية قبل أن يرتفع إلى السطح ويبصقني. أصبت بكدمات شديدة ولكن ليس لدي عظام مكسورة”.

#EXCLUSIVE Lobster diver says he was swallowed by a whale off Provincetown @wbz WATCH NOW on https://t.co/EQbM7b5eZ7 #BreakingNews #CBSNBoston #WBZ #WhaleTale pic.twitter.com/k4tNy6s4Gi

وذكرت صحيفة كيب كود تايمز، أن طاقمه سحب باكارد من الماء وهرع إلى الشاطئ، حيث تم نقله إلى المستشفى المحلي الذي خرج منها بعد ظهر ذلك اليوم سيرًا على الأقدام مع عرج خفيف.

ورغم أنه لا يزال يتعافى من إصاباته، أخبر باكارد الصحيفة أنه سيعود إلى الماء بمجرد شفائه.

وذكر باكارد لصحف لوسائل إعلام محلية أنه كان على عمق 45 قدمًا في الماء عندما شعر فجأة “بهذه النتوء الكبيرة ثم أظلم كل شيء” إذ اعتقد في البداية أنه يتعرض لهجوم من سمكة قرش.

قال “عندما شعرت بما حولي أدركت أنه لا توجد أسنان ولم أشعر بألم كبير ثم أدركت: يا إلهي، أنا في فم حوت وهو يحاول ابتلاعي”.

"Oh my God, I'm in a whale's mouth"

Lobsterman Michael Packard says he was diving in Cape Cod, US, when he was gulped and spat out by a humpback whalehttps://t.co/m90SwWqpXy pic.twitter.com/IUA0DO5vOo

— BBC News (World) (@BBCWorld) June 12, 2021