البث الحي
منوعات|أمريكا

لقطات مذهلة لتشابك البرق في سماء الولايات المتحدة (فيديو)

تتعرض الولايات المتحدة سنويا إلى المئات من الأعاصير والعواصف (مواقع التواصل)
تتعرض الولايات المتحدة سنويا إلى المئات من الأعاصير والعواصف (مواقع التواصل)
14/6/2021-|آخر تحديث: 14/6/202105:14 PM (مكة المكرمة)

نشر الأمريكي (براندون باين) لقطات بتقنية التصوير البطيء لمشهد تشابك البرق في السماء ضمن إحدى العواصف فوق ساحل ولاية مسيسيبي جنوبي الولايات المتحدة.

ويعرّف باين نفسه على حسابه بموقع تويتر بأنه “مطارد العواصف” كما يدرس الأرصاد الجوية، وينشر بانتظام مشاهد من أبرز الظواهر الجوية التي تحدث في الولايات المتحدة.

وتتعرض الولايات المتحدة سنويا إلى المئات من الأعاصير والعواصف، وتتفاوت قوتها والآثار التي تخلفها. وتعد الأعاصير تطورا لقوة العواصف، فحين تشتد العاصفة تصبح إعصارا، وحين يهدأ الإعصار يتحول إلى عاصفة.

ويختلف حجم الدمار الذي يتركه الإعصار على المنطقة التي يضربها حسب درجة سرعته، وتصنف الأضرار وفقًا لمقياس (فوجيتا) بين الأضرار الخفيفة مثل تحطم أغصان الأشجار واندفاع المنازل المتحركة إلى خارج الطريق، وصولا إلى الأضرار الكارثية حيث يقتلع الإعصار المباني بشكل كلي ويقذف السيارات كقطع الحجارة لمئات الأمتار.

ولذلك تصبح نشرة الأحوال الجوية أهم النشرات الإخبارية لدى المواطن الأمريكي، ويفوق اهتمامه بها بقية الأخبار الأخرى نظرا لتعلقها المباشر بحياته وحركته اليومية.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل

حول هذه القصة

المزيد من منوعات

طفل يستمتع بالصلاة محمولا على كتف والده في مسجد آيا صوفيا (فيديو)

الطفل يبدو مستمتعا ووالده يحمله راكعا وساجدا

“سيدي الرئيس: هل أنت قاتل؟”.. مذيع أمريكي يباغت بوتين فكيف جاء رده؟ (فيديو)

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (رويترز)

شاهد: طائرات ورقية تزين سماء غزة بصور وأسماء عشرات الأطفال الشهداء

إطلاق الطائرات جاء ضمن حملة &#34;حقنا نعيش بأمان&#34; (مواقع التواصل)

مؤسس “بيت الفن” في غزة: هكذا يتعمد الاحتلال إعدام الأحلام (فيديو)

الأكثر قراءة

انهيار صحفية مقدسية باكية عند تذكر الأطفال المعتقلين لدى الاحتلال (فيديو)

الصحفية زينة الحلواني بكت عند تذكر الأطفال المعتقلين لدى الاحتلال

غرس قلما في رقبته.. ناشط معارض يطعن نفسه خلال جلسة محاكمته (فيديو)

شاهد: فتاة تهاجم دبا لإنقاذ كلابها

ركضت هيلي نحو الدب ودفعته فسقط من على الجدار (مواقع التواصل)

شاهد: طائرة بدون طيار “توثق لحظة تحطمها” داخل بركان في أيسلندا