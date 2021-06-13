روبوت ذكي لتوزيع مياه زمزم داخل الحرمين الشريفين دون تلامس (فيديو)

دشنت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين روبوتا ذكيا يقوم بتوزيع عبوات ماء زمزم على رواد الحرمين دون تلامس.

وقال الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبد الرحمن السديس إن التقنية الحديثة باتت تسخر لخدمة البشرية خصوصًا في ظل تفشي جائحة كورونا والتي ستحافظ على سلامة قاصدي الحرمين الشريفين.

دشنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي #روبوت يستخدم في الوقاية البيئية ومكافحة الأوبئة في الأماكن المغلقة. وحصلت #الروبوتات عالية الدقة على #براءة_اختراع SLAM حيث ساهمت في العمل على الحد من انتشار الأمراض والأوبئة داخل #الحرمين_الشريفين. pic.twitter.com/ZzRLcfr2R2 — Robotics (@Robotics4tech) June 8, 2021

كما أشاد السديس بما وصل له العلم الحديث والتطور الرقمي في خدمة البشرية كافة حيث يعمل الروبوت على توزيع العبوات دون تلامس ودون أن يعيق حركة قاصدي الحرمين.

60 ألف حاج

كانت السعودية قد أعلنت أمس السبت اقتصار أداء فريضة الحج للعام الجاري على 60 ألف حاج من داخل المملكة بسبب “تحورات” فيروس كورونا في العالم.

وقال وزير الصحة السعودي توفيق الربيعة “تقرر قصر إتاحة التسجيل للراغبين في أداء مناسك الحج لعام 1442 هـجريا للمواطنين والمقيمين من جميع الجنسيات داخل المملكة فقط، بإجمالي 60 ألف حاج”.

وأضاف أن “العالم لا يزال يعاني من تفشي كورونا رغم توافر اللقاحات المضادة للجائحة وهناك دول تعاني من زيادة في معدل الإصابات كما تظل أبرز التحديات في ظهور تحورات جديدة للفيروس ولذلك حرصنا على عدم انتشارها بين الحجاج”.

وشدد على “ضرورة أن تكون الحالة الصحية للراغبين في أداء مناسك الحج خالية من الأمراض المزمنة، وأن تكون ضمن الفئات العمرية من 18 إلى 65 عاما للحاصلين على اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

1077 إصابة جديدة

وأعلنت وزارة الصحة السعودية أمس السبت ارتفاع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في المملكة إلى 464780 إصابة، بزيادة 1077 إصابة عن المسجلة الجمعة.

كما أعلنت الوزارة تسجيل 16 حالة وفاة جديدة، ليصل عدد الوفيات الكلي إلى 7553 حالة وفاة، وبلغ إجمالي الحالات النشطة 10267 حالة منها 1562 حالة حرجة.