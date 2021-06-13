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روبوت ذكي لتوزيع مياه زمزم داخل الحرمين الشريفين دون تلامس (فيديو)

السديس يدشن روبوت توزيع مياه زمزم
السديس يدشن روبوت توزيع مياه زمزم
13/6/2021-|آخر تحديث: 13/6/202102:58 PM (مكة المكرمة)

دشنت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين روبوتا ذكيا يقوم بتوزيع عبوات ماء زمزم على رواد الحرمين دون تلامس.

وقال الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبد الرحمن السديس إن التقنية الحديثة باتت تسخر لخدمة البشرية خصوصًا في ظل تفشي جائحة كورونا والتي ستحافظ على سلامة قاصدي الحرمين الشريفين.

 

كما أشاد السديس بما وصل له العلم الحديث والتطور الرقمي في خدمة البشرية كافة حيث يعمل الروبوت على توزيع العبوات دون تلامس ودون أن يعيق حركة قاصدي الحرمين.

60 ألف حاج

كانت السعودية قد أعلنت أمس السبت اقتصار أداء فريضة الحج للعام الجاري على 60 ألف حاج من داخل المملكة بسبب “تحورات” فيروس كورونا في العالم.

وقال وزير الصحة السعودي توفيق الربيعة “تقرر قصر إتاحة التسجيل للراغبين في أداء مناسك الحج لعام 1442 هـجريا للمواطنين والمقيمين من جميع الجنسيات داخل المملكة فقط، بإجمالي 60 ألف حاج”.

وأضاف أن “العالم لا يزال يعاني من تفشي كورونا رغم توافر اللقاحات المضادة للجائحة وهناك دول تعاني من زيادة في معدل الإصابات كما تظل أبرز التحديات في ظهور تحورات جديدة للفيروس ولذلك حرصنا على عدم انتشارها بين الحجاج”.

وشدد على “ضرورة أن تكون الحالة الصحية للراغبين في أداء مناسك الحج خالية من الأمراض المزمنة، وأن تكون ضمن الفئات العمرية من 18 إلى 65 عاما للحاصلين على اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

1077 إصابة جديدة

وأعلنت وزارة الصحة السعودية أمس السبت ارتفاع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في المملكة إلى 464780 إصابة، بزيادة 1077 إصابة عن المسجلة الجمعة.

كما أعلنت الوزارة تسجيل 16 حالة وفاة جديدة، ليصل عدد الوفيات الكلي إلى 7553 حالة وفاة، وبلغ إجمالي الحالات النشطة 10267 حالة منها 1562 حالة حرجة.

المصدر : الجزيرة مباشر

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