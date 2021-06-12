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منوعات|قطاع غزة

240 ساعة و6 آلاف مسمار.. ممرض يصنع لوحة لأمير قطر ووالده على شاطئ غزة (فيديو)

الممرض والفنان عبد العزيز عابد مع لوحته على شاطئ غزة (مواقع التواصل)
الممرض والفنان عبد العزيز عابد مع لوحته على شاطئ غزة (مواقع التواصل)
12/6/2021-|آخر تحديث: 12/6/202104:22 PM (مكة المكرمة)

استطاع ممرض فلسطيني رسم لوحة لأمير قطر والأمير الوالد على شاطئ غزة باستخدام المسامير وخيوط الحرير على مدى 4 أشهر.

وعن لوحته الفنية قال الممرض عبد العزيز عابد من سكان قطاع غزة “أحب أن أهدي هذا العمل المتواضع إلى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، ووالده الأمير حمد بن خليفة آل ثاني”.

وأضاف عابد “استغرق إنجاز اللوحة 4 أشهر شملت 120 يوما و240 ساعة عمل استخدمت فيها 6 آلاف مسمار (طول المسمار سنتيمتران) كما استخدمت خيوطًا من الحرير.

وتابع “في النهاية زال التعب عندما رأيت نتيجة الرسم وأن التعب الذي بذلته لم يذهب هباء”.

وتعد قطر على رأس الدول التي تقدم مساعدات لقطاع غزة وأعلن وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في مايو/أيار الماضي أن بلاده ستقدم منحة بقيمة 500 مليون دولار دعمًا لإعادة إعمار غزة، بينما أعربت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عن تقديرها لموقف الدوحة.

وتوجد في قطاع غزة، لجنة قطرية لإعادة الإعمار تتبع وزارة الخارجية برئاسة السفير محمد العمادي، وتقدم أدوارًا كبيرة في تنفيذ مشاريع تخدم أهالي غزة، وتخفف من آثار الحصار المفروض عليهم منذ سنوات.

المصدر : الجزيرة مباشر

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