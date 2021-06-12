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منوعات|الولايات المتحدة

تمساح ضخم يتجول بحي سكني في ولاية أمريكية (فيديو)

(فيسبوك)
(فيسبوك)
12/6/2021-|آخر تحديث: 12/6/202111:00 PM (مكة المكرمة)

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لتمساح عملاق يتجول في شوارع إحدى المدن بولاية ساوث كارولينا الأمريكية.

ويظهر المقطع التمساح الضخم وهو يخرج من جانب أحد المنازل قبل أن يتوقف ويستقر فوق الأعشاب.

وتمت مشاهدة المقطع أكثر من 6 ملايين مرة على حساب السيدة التي تسكن في الحي والتي صورت الواقعة.

ونقلت صحف ومواقع محلية عن السلطات أن سكان الحي لم يتواصلوا معها بشأن التمساح العملاق، الذي غادر الحي بعد فترة استراحة.

وذكرت المواقع أنه تمت مشاهدة تماسيح في أماكن أخرى من الولاية خلال الأيام القليلة الماضية.

وأوضحت أن الوقت الحالي هو موسم التكاثر لدى التماسيح وأنه من الخطر الاقتراب منها في هذا الوقت.

 

 

وأشارت إلى أن القانون يمنع تقديم أي طعام إلى تلك الحيوانات المفترسة ويمكن فرض غرامة على من يخالف ذلك بل ويمكن أن يتعرض للحبس لمدة قد تصل إلى شهر.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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