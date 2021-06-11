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مهارة فائقة من سائق تحول دون حادث مميت (فيديو)

سرعة تصرف السائق منعت وقوع الحادث (تويتر)
سرعة تصرف السائق منعت وقوع الحادث (تويتر)
10/6/2021-|آخر تحديث: 11/6/202112:52 AM (مكة المكرمة)

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظة نجاة سائقين من حادث مميت شمالي سوريا.

ويظهر المقطع الذي صورته كاميرا مراقبة طريقا سريعا ثم تظهر شاحنة تحاول عبور الطريق إلى الجانب المعاكس لها وتكاد تصطدم بشاحنة صغيرة.

وقبل ثوانٍ فقط من التصادم، تمكّن سائق الشاحنة الصغيرة من المرور بمهارة فائقة من أمام الشاحنة الأكبر ثم المضي إلى الأمام.

وأوقف السائق شاحنته بعد مسافة آمنة لينزل منها ويسجد لله شكرا على نجاته، فيما نزل سائق الشاحنة الأكبر ليقبل رأسه فيما بدا كاعتذار.

وقال مغردون إن الحادث وقع في طريق باب الهوى في ريف إدلب شمالي سوريا.

وقالت مواقع سورية إن نفس الطريق شهد حادث سير قبل أيام تسبب في مقتل شاب وإصابة ثلاثة آخرين.

وذكرت أن منطقة إدلب شهدت نحو 1500 حادث سير خلال الثلاثة أشهر الماضية وأسفرت عن مقتل 27 شخصا.

المصدر : الجزيرة مباشر

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