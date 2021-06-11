كورونا.. جواز السفر الرقمي يدخل الخدمة رسميا خلال أسابيع وهكذا سيعمل

أعلن الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) أن جواز السفر الرقمي الصحي الخاص برصد كورونا سيبدأ تفعيله رسميًا في غضون أسابيع قليلة في محاولة لإنعاش الطلب الضعيف على السفر العالمي.

وقال ويلي والش، مدير عام الاتحاد في مؤتمر افتراضي، أمس الخميس، إنه سيتم العمل بجواز السفر الرقمي بعد الانتهاء من مرحلة الاختبار التي تقوم بها حاليًا شركات الطيران العالمية.

كيف سيعمل؟

وحسب والش، فإن جواز السفر العالمي عبارة عن تطبيق إلكتروني لمساعدة المسافرين على إدارة رحلاتهم بسهولة وأمان بما يتماشى مع أي متطلبات حكومية متعلقة باختبارات أو لقاحات كورونا.

ويضمن جواز السفر الرقمي الخاص بالاتحاد الدولي للنقل الجوي حصول المسافرين على تحديثات عن المعلومات المتعلقة بلوائح الصحة الخاصة بكوفيد-19 في الوجهة التي يسافرون إليها، مع الامتثال للوائح والأحكام العالمية الصارمة المتعلقة بخصوصية البيانات والتي تتيح إمكانية مشاركة نتائج اختبارات كوفيد-19 الخاصة بالمسافرين مع شركات الطيران، للتحقق من أهليتهم للسفر.

وقال مدير عام الاتحاد “تقوم عدد من الدول حاليا برفع القيود وإعادة فتح السفر والسماح للأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل بالسفر دون قيود الأمر”.

واعتبر أن الحلول الرقمية “مهمة جدا في تجاوز الأزمة، لتجاوز ساعات الانتظار التي قد تصل إلى 8 ساعات بالرحلة الواحدة”.

الخطوط الجوية القطرية أعلنت أنها أصبحت أول شركة طيران في الشرق الأوسط تبدأ تجربة جواز السفر الرقمي

وفي وقت سابق، حذر الاتحاد الدولي للنقل الجوي من فوضى محتملة في المطارات العالمية وتأثيرات شديدة ما لم تتحرك الحكومات بسرعة لاعتماد جواز السفر الصحي الرقمي.

وسجل الطلب العالمي للسفر الجوي انهيارا خلال العام الماضي بنسبة انكماش فاقت 90% ببعض الأشهر بسبب مخاوف التعرض للإصابة بفيروس كورونا.

وقطاع السفر من أكثر القطاعات تأثرا بجائحة كورونا خلال عام 2020، ومن المتوقع أن تستمر تأثيراته على القطاع حتى عام 2024، وفق (إياتا).

الأولى في الشرق الأوسط

وفي مارس/آذار الماضي، أعلنت الخطوط الجوية القطرية أنها أصبحت أول شركة طيران في الشرق الأوسط تبدأ تجربة تطبيق جواز السفر الرقمي وذلك بالتعاون مع الاتحاد الدولي للنقل الجوي ووزارة الصحة العامة في قطر ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية ومؤسسة حمد الطبية.

ويقود الاتحاد الدولي للنقل الجوي بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية الجهود الرامية إلى المساعدة على تصميم شهادة لقاح موحدة ستكون ضرورية لفتح الحدود بين الدول وزيادة السفر على الصعيد العالمي.