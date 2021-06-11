أفراد أمن تحتفل بعيد ميلاد “متهم” داخل مركز شرطة في البرازيل (فيديو)

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر احتفال أفراد من قوات الأمن البرازيلية بعيد ميلاد “متهم” داخل أحد مراكز الشرطة.

وألقي القبض على الشاب على خلفية واقعة سرقة في اليوم الذي أكمل فيه 18 عاما، مما دفع أفراد الشرطة لتنظيم الاحتفال بعيد ميلاده.

ويظهر المقطع الشاب وهو يجلس أمام طاولة وضعت عليها كعكة وزجاجة مشروب غازي، قبل أن يغني له الأفراد الموجودون أغنية “عيد ميلاد سعيد” ويبدأون في تقطيع الكعكة وتناولها.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الشرطة العسكرية ستبدأ تحقيقا في الواقعة، فيما قالت الشرطة المدنية إنها ستحقق فيما إذا كان أفراد منها قد شاركوا في الاحتفال أم لا.