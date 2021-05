بعد تكهنات استمرت أياما.. الصاروخ الصيني التائه يتفكك فوق المحيط الهندي

أعلنت الصين أن بقايا أكبر صاروخ صيني سقطت في المحيط الهندي اليوم الأحد وأن معظم مكوناته دُمرت فور دخوله الغلاف الجوي لتنهي بذلك تكهنات استمرت أياما بشأن موقع سقوط الحطام.

وتشير الإحداثيات التي قدمتها وسائل الإعلام الصينية الرسمية نقلا عن مكتب هندسة الفضاء المأهولة الصيني إلى أن موقع الارتطام هو المحيط الهندي غربي جزر المالديف.

وقال مكتب هندسة الفضاء إن معظم مكونات الصاروخ “لونغ مارش 5 بي” احترقت في الغلاف الجوي.

وأفادت وسائل الإعلام الرسمية بأن أجزاء من الصاروخ دخلت الغلاف الجوي في الساعة 10:24 صباحًا بتوقيت بيجين (02:24 بتوقيت غرينتش) وسقطت في موقع بخط الطول 72.47 درجة شرقًا وخط العرض 2.65 شمالًا.

وأكدت خدمة المراقبة (سبيس تراك) التي تستخدم بيانات عسكرية أميركية دخول الصاروخ الغلاف الجوي. وكتبت على تويتر “يمكن لأي شخص يتابع دخول (لونغ مارتش 5 بي) الاطمئنان. الصاروخ سقط”.

@18SPCS confirms that CZ-5B (#LongMarch5B) (48275 / 2021-035B) reentered atmosphere 9 May at 0214Z and fell into the Indian ocean north of the Maldives at lat 22.2, long 50.0. That's all we have on this re-entry; thanks for the wild ride and 30K more followers. Good night!

— Space-Track (@SpaceTrackOrg) May 9, 2021