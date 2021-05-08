تعود إلى ما بين 50 إلى 100 ألف عام.. اكتشاف رفات 9 من الإنسان البدائي داخل كهف (فيديو)

قالت وزارة الثقافة الإيطالية، اليوم السبت، إن علماء آثار اكتشفوا رفات 9 أشخاص من الإنسان البدائي “نندرثال” في موقع يرجع إلى ما قبل التاريخ بالقرب من روما.

وقالت الوزارة في بيان إن رفات 8 من هؤلاء الأشخاص ترجع إلى ما بين 50 ألفا إلى 68 ألف عام بينما ترجع بقايا التاسع وهي الأقدم إلى ما بين 90 ألفا و100 ألف عام.

وفي البيان قال فرانشيسكو دي ماريو رئيس الحفريات في غروته غوتاري “كلهم أفراد في سن البلوغ باستثناء واحد ربما يكون في الشباب الباكر”.

وتم هذا الكشف في (غروته غوتاري) وهي كهوف ترجع إلى ما قبل التاريخ وكانت قد اكتُشفت قبل 80 عاما وتقع على بعد نحو 100 متر من ساحل البحر التيراني في سان فليتشه تشيرشاو بالقرب من لاتينا في منطقة لاتسيو.

وأظهرت لقطات مصورة من الوزارة عظاما وجماجم وأجزاء بشرية أخرى تم الكشف عنها في الموقع.

هذا الإنسان البدائي هو الأقرب إلى البشر من ناحية القدم وانتهت حياته قبل نحو 40 ألف عام. ومن غير الواضح سبب انقراضه رغم أن هناك نظريات تشير إلى عجزه عن التكيف مع تغير المناخ والمنافسة المتزايدة من البشر الأحدث.