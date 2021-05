لتمثيل كافة الثقافات.. والت ديزني توظف مسلمة للإسهام في إنتاج محتوى جديد

اختارت شركة والت ديزني، أحد أكبر شركات وسائل الإعلام والترفيه في العالم، المسلمة ماريا بانغي، لشغل منصب نائبة مدير المحتوى، لمشاركة الجمهور متعدد الثقافات.

وبحسب التقرير الذي نشره موقع “ديدلاين” المتخصص في أخبار هوليوود فإن ماريا ستعمل كشريك إبداعي مع استوديوهات مختلفة تحت مظلة ديزني، على إنتاج قصص ممثلة ثقافيًا.

وأضاف التقرير أن الفريق العامل معها سيكون مسؤولاً عن تعزيز التمثيل عبر الاستوديوهات من خلال تقديم المشورة بشأن المحتوى واستراتيجيات السوق واكتساب المواهب والاحتفاظ بها، هذا إلى جانب مشروع “لاونش باد” من ديزني، والذي يعد حاضنة لصانعي أفلام الناشئين المتنوعين الذين أعلنوا للتو عن موسمه الثاني”.

وفيما لم يصدر أي تأكيد من شركة ديزني بشأن التعيين، قالت ماريا في منشور لها عبر حسابها على موقع “لينكد إن”: “إليكم الفصل الجديد، ممتنة لجولي آن كروميت لإقناعي أن هذا هو المكان الذي يجب أن أكون فيه، ولكل من شارك في الرحلة، أنا متحمسة جدًا لما سيأتي وآمل أن تكون القصص مهمة وتحدث فرقا”.

ولقى الخبر اهتماما واسعا من قبل المجتمع الإسلامي الأمريكي والذين عبّروا عن فخرهم الشديد بما وصلت إليه ماريا، مشيرين إلى أهمية الدور التي يمكن أن تلعبه من خلال وجودها في هذا المنصب، حيث اعتبر مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (كير) أن موقع ماريا الجديد سيسهم في إثراء وتعدد التفاعل بين الثقافات في الولايات المتحدة الأمريكية والعالم.

Incredible news! MashaAllah and Congratulations to Marya Bangee on being named VP Of Multicultural Audience Engagement at @Disney.https://t.co/J2wTlfdORu via @Deadline — CAIR-SFBA (@CAIRSFBA) May 6, 2021

HUGE congrats are in order for *Marya Bangee* being named the VP Of Multicultural Audience @Disney!!! 👏👏👏#muslimwomenrising #muslimwomen https://t.co/C6bkH2rhuE — Muslim American Casting (@MuslimCasting) May 7, 2021

Can we take a moment to celebrate this milestone? Congratulations Marya Bangee who is now the new VP of Multicultural Audience Engagement at @DisneyStudios 🏰🎬 We hope other MWPs see this as a reminder that anything is possible! https://t.co/K28CsH4aSs — Muslim Women Professionals (MWP) (@muslimwomenprof) May 6, 2021

وعلق حساب منظمة المهنيات المسلمات في تغريدة له عبر تويتر”هل يمكننا أن نتوقف لحظة للاحتفال بهذا الإنجاز؟”

وأضاف الحساب نفسه “تهانينا لماريا بانغي التي تشغل الآن منصب نائب مدير المحتوى الجديد لمشاركة الجمهور متعدد الثقافات في استوديوهات ديزني، ونأمل أن ترى المهنيات المسلمات الأخريات. وهذا تذكير بأن كل شيء ممكن”.

وأجمعت باقي الحسابات على أن المكانة المهنية الجددية لماريا بانغي ستكون بداية لتمثيل حقيقي لمسلمي أمريكا في مواد وأفلام شركة والت ديزني، وأن ماريا تمتلك من التجربة في التنظيم المجتمعي ما يمنحها فرصة الفعل والتفاعل مع باقي الثقافات.

God bless and protect Marya Bangee and bless and protect the Ummah through her journey! ❤️❤️❤️ https://t.co/BJFZnORxL1 — Muslema Purmul (@muslemapurmul) May 6, 2021

My sister making serious moves, masha’Allah. May الله grant her success and protect from her from the haters and the hasad. https://t.co/ogR60ThFfG — Anthony 🦉 (@VoidStar27) May 6, 2021

Masha’Allah! They got the best person who will bring so many underrepresented voices to the table meaningfully. So proud of Marya and excited to watch all the Disney things she does! https://t.co/GWBfEOoYys — Danna (@danna_nano) May 6, 2021

يذكر أن ماريا بدأت رحلتها كمنظمة مجتمعية في الجالية الأمريكية المسلمة، بما في ذلك قيادة حملة وطنية مناصرة لحماية حرية التعبير في حرم الجامعات، مما ساعدها على تمثيل الصوت المسلم الأمريكي في وسائل الإعلام.

وتدرجت خلال مسارها المهني حتى شغلت منصب المدير التنفيذي لـ منظمة “هارنيس” وهي منظمة أمريكية تهدف إلى التركيزعلى قصص المجتمعات الممثلة تمثيلا ناقصا في هوليوود، كما أدارت شركتها الخاصة “سيلا للاستشارات” التي تقدم المشورة بشأن صناعة الأفلام والدراما.