حكاية نازح سوري مهدد بفقد بصره بسبب عمله (فيديو)

تعرض النازح السوري عدنان أحمد إلى التهاب في عينه اليسرى بعد أن أصابته قطعة حجارة خلال عمله.

وقال عدنان للجزيرة مباشر إن الالتهاب سرعان ما انتقل إلى عينه اليمنى وأصبح مهددا بفقد بصره نهائيا.

وأضاف أن إصابته تهدد استمراره في العمل في قطع الأحجار، وأن عمله تأثر بسبب الإصابة، لكنه سيواصل العمل الذي أصبح حاليا يكفي بالكاد لإطعام أولاده الخمسة.

وأشار عدنان إلى أن اثنين من أطفاله اضطرا إلى العمل من أجل الحصول على قوت يومهم.

وبرغم حالته المرضية الصعبة، أعرب عدنان عن أمله في أن يسقط النظام السوري الذي تسبب في أن يفقد أفرادا من عائلته وأصدقائه ومنزله.

ويحلم عدنان بأن يتمكن من إجراء عملية جراحية تعيد له بصره حتى يتمكن من مواصلة العمل وإعالة أسرته.