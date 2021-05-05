البث الحي
منوعات

حكاية نازح سوري مهدد بفقد بصره بسبب عمله (فيديو)

5/5/2021-|آخر تحديث: 5/5/202109:59 PM (مكة المكرمة)

تعرض النازح السوري عدنان أحمد إلى التهاب في عينه اليسرى بعد أن أصابته قطعة حجارة خلال عمله.

وقال عدنان للجزيرة مباشر إن الالتهاب سرعان ما انتقل إلى عينه اليمنى وأصبح مهددا بفقد بصره نهائيا.

وأضاف أن إصابته تهدد استمراره في العمل في قطع الأحجار، وأن عمله تأثر بسبب الإصابة، لكنه سيواصل العمل الذي أصبح حاليا يكفي بالكاد لإطعام أولاده الخمسة.

وأشار عدنان إلى أن اثنين من أطفاله اضطرا إلى العمل من أجل الحصول على قوت يومهم.

وبرغم حالته المرضية الصعبة، أعرب عدنان عن أمله في أن يسقط النظام السوري الذي تسبب في أن يفقد أفرادا من عائلته وأصدقائه ومنزله.

ويحلم عدنان بأن يتمكن من إجراء عملية جراحية تعيد له بصره حتى يتمكن من مواصلة العمل وإعالة أسرته.

المصدر : الجزيرة مباشر

حول هذه القصة

المزيد من منوعات

وزارة الري المصرية تدعو لترشيد استهلاك كعك العيد لتوفير المياه (فيديو)

صورة لبايدن “العملاق” مع كارتر تثير سخرية واسعة

ظهر بايدن وزوجته &#34;عملاقين&#34; في الصورة مقارنة بكارتر وزوجته (مواقع التواصل)

الممثل الأمريكي ستيفن سيغال يهدي سيف ساموراي للرئيس الفنزويلي (فيديو)

ستيفن سيغال يقدم سيف ساموراي للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو (الفرنسية)

خمس إناث وأربعة ذكور.. امرأة تفاجئ الأطباء وتضع 9 مواليد بدلا من سبعة

امرأة من مالي تضع تسعة مواليد بدلا من سبعة (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

متحدثة باسم الحكومة البريطانية: هذه قصة زميلي الذي اعتنق الإسلام وألهمتني كثيرا (فيديو)

ليلة القدر .. أفضالها وعلاماتها وروائع الدعاء

من علامات ليلة القدر أنها معتدلة لا هي حارة ولا باردة (رويترز)

مبعوث أوباما السابق للسودان يتحدث عن فرص اندلاع عمل عسكري بشأن سد النهضة (فيديو)

البروفيسور كاميرون هاديسون المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما للسودان (الجزيرة مباشر)

بلجيكي يحرك حدود بلاده مع فرنسا لتوسيع أرضه (فيديو)

لتوسيع أرضه.. بلجيكي يعدّل حدود بلاده مع فرنسا(مواقع التواصل)